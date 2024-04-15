300 bin kitap bu festivalde

Gerçekleştirdiği dönüşümle; elektronikten anne bebek alışverişine kadar pek çok kategoride sayısız ürünü kullanıcılarıyla bir araya getiren idefix, milyonlarca kitabı da 1996 yılından beri okuyucularıyla buluşturuyor. idefix her nisan ayında gerçekleştirdiği festivallere bir yenisini daha ekliyor. Ay sonuna kadar kitapseverler için cazip fırsatlar sunuluyor.2024 yılının ilk iki ayında talebe karşılık verebilmek için toplam kitap üretimi 58 milyon 755 bin 38 olurken bu rakamın 19 milyon 981 bin 56 adedi eğitim, 30 milyon 404 bin 887 adedi ise kültür kitaplarından oluştu. idefix bünyesindeki diğer satıcıların toplam kitap çeşidi ise 253 bin 409 adedi buldu. Türkiye'nin en geniş kitap seçkisine sahip idefix, kitapseverlerin tüm ihtiyaçlarına yanıt verebilecek portföyü ile onların yanında olmaya devam ediyor.IDEFIX; 30 Nisan'a kadar çevrim içi sürecek Kitap Festivali'nde, kitapseverler için indirim imkânı da sunuyor. 500 TL üzeri kitap alışverişlerinde sepette 50 TL indirim fırsatı oldukça cazip.PEK çok farklı kategoride kullanıcılarının taleplerine hızla yanıt veren idefix, edebiyat, eğitim, çocuk, araştırma-tarih, gençlik, bilim, sanat-tasarım ve felsefe başta olmak üzere farklı türlerde kitapları okuyucularıyla buluşturuyor. Yabancı dilde kitaplarda her dilden alternatife olanak sağlayan idefix, aynı zamanda halihazırda pazarda olmayan kitapları yurtdışından getirme opsiyonunu da müşterilerine sağlıyor.