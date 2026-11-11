300 metre derinliğe indiler, 40 bin ton elmayı burada saklıyorlar!

Geleceğin Tarım Teknolojisine Örnek Gösteriliyor

Yerin 300 metre altında tazeliğini ilk günkü gibi koruyan elmalar, iç pazardan ihracata kadar tüm süreçlerde kullanıma hazır bekletiliyor. İklim krizinin ve enerji maliyetlerinin üreticiyi zorladığı bu dönemde, doğayla uyumlu bu mağara deposu projesi, tüm dünyadaki tarım ve gıda sektörüne ilham veren devrim niteliğinde bir adım olarak değerlendiriliyor.

Haber Girişi Suna Taşdemir - Editör