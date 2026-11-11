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Giriş Tarihi: 11.11.2026 13:44 Son Güncelleme: 11.11.2026 13:46

300 metre derinliğe indiler, 40 bin ton elmayı burada saklıyorlar!

İtalya'daki üreticiler, fırlayan enerji maliyetlerine ve arazi kısıtlamalarına karşı eşi benzeri görülmemiş bir yöntem geliştirdi. Yerin yüzlerce metre altındaki eski bir maden ocağını devasa bir doğal buzdolabına dönüştüren konsorsiyum, binlerce ton elmayı sıfır binalı sistemle saklamayı başardı.

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SUNA TAŞDEMİR SUNA TAŞDEMİR Yaşam
300 metre derinliğe indiler, 40 bin ton elmayı burada saklıyorlar!
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Tarımsal üretimde enerji maliyetlerinin tavan yaptığı günümüzde, İtalyan elma üreticileri ezber bozan bir inovasyona imza attı. Trento iline bağlı Val di Non vadisinde faaliyet gösteren üreticiler, geleneksel yer üstü soğuk hava depolarını terk ederek yerin 300 metre altına indi. Eski bir dolomit madeninin galerilerini dev bir soğuk hava deposuna çeviren firma, 40 bin ton elmayı mağara sistemlerinde tazeliğini koruyarak saklıyor.

Mağaranın İçinde 46 Devasa Depo Odası

Projeyi hayata geçiren Melinda Konsorsiyumu, maden arama çalışmaları tamamlanan Rio Maggiore alanını değerlendirdi. Dağın kalbinde açılan devasa boşluklar; beton, çelik ve yalıtım malzemeleriyle kaplanarak tam 46 ayrı depolama hücresine dönüştürüldü. Dış dünyadan tamamen izole edilen bu devasa alan, dünyanın ilk ve tek yer altı elma depolama tesisi unvanını taşıyor.

Doğanın Kendi Yalıtımıyla %30 Enerji Tasarrufu

Tesisin en dikkat çeken yanı ise sağladığı muazzam enerji tasarrufu. Yerin yüzlerce metre altındaki kayalık kütle, doğal bir sıcaklık yalıtımı sunuyor. Odalardaki sıcaklık yıl boyunca yaklaşık 1 derece seviyesinde sabitleşiyor. Kontrollü atmosfer (düşük oksijen) teknolojisiyle birleşen bu doğal soğutma yapısı, standart soğuk hava depolarına kıyasla elektrik tüketimini en az %30 oranında azaltıyor.

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Dünyanın İlk "Elma Teleferiği" Kuruldu

Madenin içerisine tonlarca meyvenin nasıl taşındığı ise ayrı bir mühendislik başarısı. Tesise elma nakliyatı için 1,3 kilometrelik özel bir yer altı teleferik hattı inşa edildi. Saatte 150 ton taşıma kapasitesine sahip bu teleferik sayesinde, elma dolu konteynerler doğrudan işleme merkezinden madenin derinliklerine süzülüyor.

Yılda 5 Bin Kamyon Seferi Trafikten Çekildi

Kurulan yer altı lojistik ağı, bölgenin çevresel yükünü de hafifletti. Teleferik sisteminin devreye girmesiyle birlikte, dar vadi yollarında çalışan yılda yaklaşık 5 bin kamyonluk taşıma trafiği tamamen ortadan kalktı. Bu durum hem karbon emisyonunu önemli ölçüde düşürdü hem de yerel halkın yol güvenliğini ve hava kalitesini artırdı.

Tarım Arazileri Korunuyor, Plastik Atık Engelleniyor

Proje sadece enerji ve lojistik değil, arazi kullanımı açısından da büyük fırsat sunuyor. Dev soğuk hava depoları inşa etmek için değerli tarım arazilerinin betonlaşması engellenirken, mağara duvarları doğal yalıtım sağladığı için binlerce metrekarelik sentetik panel ve poliüretan malzeme kullanımının önüne geçildi. Tesis, kompresörlerini de jeotermal sistemlerle soğutarak su kullanımını minimumda tutuyor.

Geleceğin Tarım Teknolojisine Örnek Gösteriliyor

Yerin 300 metre altında tazeliğini ilk günkü gibi koruyan elmalar, iç pazardan ihracata kadar tüm süreçlerde kullanıma hazır bekletiliyor. İklim krizinin ve enerji maliyetlerinin üreticiyi zorladığı bu dönemde, doğayla uyumlu bu mağara deposu projesi, tüm dünyadaki tarım ve gıda sektörüne ilham veren devrim niteliğinde bir adım olarak değerlendiriliyor.

Haber Girişi Suna Taşdemir - Editör

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300 metre derinliğe indiler, 40 bin ton elmayı burada saklıyorlar!
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