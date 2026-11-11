300 metre derinliğe indiler, 40 bin ton elmayı burada saklıyorlar!

Tarımsal üretimde enerji maliyetlerinin tavan yaptığı günümüzde, İtalyan elma üreticileri ezber bozan bir inovasyona imza attı. Trento iline bağlı Val di Non vadisinde faaliyet gösteren üreticiler, geleneksel yer üstü soğuk hava depolarını terk ederek yerin 300 metre altına indi. Eski bir dolomit madeninin galerilerini dev bir soğuk hava deposuna çeviren firma, 40 bin ton elmayı mağara sistemlerinde tazeliğini koruyarak saklıyor.
Projeyi hayata geçiren Melinda Konsorsiyumu, maden arama çalışmaları tamamlanan Rio Maggiore alanını değerlendirdi. Dağın kalbinde açılan devasa boşluklar; beton, çelik ve yalıtım malzemeleriyle kaplanarak tam 46 ayrı depolama hücresine dönüştürüldü. Dış dünyadan tamamen izole edilen bu devasa alan, dünyanın ilk ve tek yer altı elma depolama tesisi unvanını taşıyor.
Tesisin en dikkat çeken yanı ise sağladığı muazzam enerji tasarrufu. Yerin yüzlerce metre altındaki kayalık kütle, doğal bir sıcaklık yalıtımı sunuyor. Odalardaki sıcaklık yıl boyunca yaklaşık 1 derece seviyesinde sabitleşiyor. Kontrollü atmosfer (düşük oksijen) teknolojisiyle birleşen bu doğal soğutma yapısı, standart soğuk hava depolarına kıyasla elektrik tüketimini en az %30 oranında azaltıyor.
Madenin içerisine tonlarca meyvenin nasıl taşındığı ise ayrı bir mühendislik başarısı. Tesise elma nakliyatı için 1,3 kilometrelik özel bir yer altı teleferik hattı inşa edildi. Saatte 150 ton taşıma kapasitesine sahip bu teleferik sayesinde, elma dolu konteynerler doğrudan işleme merkezinden madenin derinliklerine süzülüyor.
Kurulan yer altı lojistik ağı, bölgenin çevresel yükünü de hafifletti. Teleferik sisteminin devreye girmesiyle birlikte, dar vadi yollarında çalışan yılda yaklaşık 5 bin kamyonluk taşıma trafiği tamamen ortadan kalktı. Bu durum hem karbon emisyonunu önemli ölçüde düşürdü hem de yerel halkın yol güvenliğini ve hava kalitesini artırdı.
Proje sadece enerji ve lojistik değil, arazi kullanımı açısından da büyük fırsat sunuyor. Dev soğuk hava depoları inşa etmek için değerli tarım arazilerinin betonlaşması engellenirken, mağara duvarları doğal yalıtım sağladığı için binlerce metrekarelik sentetik panel ve poliüretan malzeme kullanımının önüne geçildi. Tesis, kompresörlerini de jeotermal sistemlerle soğutarak su kullanımını minimumda tutuyor.
Yerin 300 metre altında tazeliğini ilk günkü gibi koruyan elmalar, iç pazardan ihracata kadar tüm süreçlerde kullanıma hazır bekletiliyor. İklim krizinin ve enerji maliyetlerinin üreticiyi zorladığı bu dönemde, doğayla uyumlu bu mağara deposu projesi, tüm dünyadaki tarım ve gıda sektörüne ilham veren devrim niteliğinde bir adım olarak değerlendiriliyor.