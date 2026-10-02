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Giriş Tarihi: 2.10.2026 21:29

302 km/s hızla dehşet saçtı, sosyal medyada paylaştı!

İstanbul Pendik'te Kuzey Marmara Otoyolu'nda motosikletiyle tek teker üstünde akrobatik hareketler yapıp 302 km/s hıza ulaşan ve bu dehşet anlarını sosyal medyada paylaşan trafik magandası, Jandarmadan kaçamadı. Yakalanan sürücüye 331 bin TL ceza kesilirken ehliyeti daimi olarak iptal edildi.

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Batuhan ALTINBAŞ Batuhan ALTINBAŞ
302 km/s hızla dehşet saçtı, sosyal medyada paylaştı!
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İstanbul Pendik'te Kuzey Marmara Otoyolu (KMO) Kurnaköy Gişeleri mevkiinde 28 Eylül günü akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Motosikletinin önünü kaldırarak tek teker üzerinde kilometrelerce ilerleyen ve akan trafikte ardı ardına tehlikeli şerit değiştiren sorumsuz sürücü, tam 302 km/s hıza ulaşarak hem kendi hayatını hem de diğer sürücülerin canını hiçe saydı.

OTOYOL JANDARMASI KISKIVRAK YAKALADI

Trafiği ve insan hayatını hiçe saydığı o anları kayda alıp bir de sosyal medya hesabından paylaşan maganda, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin radarına takıldı. Görüntülerin sosyal medyada yayılması üzerine derhal harekete geçen ekipler, şahsın kimliğini ve adresini kısa sürede tespit ederek magandayı kıskıvrak yakaladı.

REKOR CEZA YAĞDI: EHLİYETİ DAİMİ OLARAK İPTAL EDİLDİ

Gözaltına alınan sürücüye İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Otoyol Komutanlığı tarafından ceza kesildi. 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddeleri uyarınca şahsa tam 331 bin TL idari para cezası kesildi. Trafik güvenliğini ağır şekilde tehlikeye düşüren şahsın sürücü belgesi ise daimi olarak iptal edildi.

ADLİ KONTROLLE SERBEST BIRAKILDI

Jandarmadaki işlemlerinin ardından "Trafik Güvenliğini Tehlikeye Düşürmek" (TCK 179/2) suçu kapsamında adliyeye sevk edilen maganda sürücü, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Haber Girişi Uğur Birdal - Editör
#İSTANBUL PENDİK
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302 km/s hızla dehşet saçtı, sosyal medyada paylaştı!
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