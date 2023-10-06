307 şüpheli gözaltına alındı

Adana'da Bora Toprak, Antalya'da Hüseyin Şamil Şahin, Samsun'da Eyüp Atmaca, Zonguldak'ta Alihan Keleş ve Barış Taşdemir, Bursa'da Ali Kevser Can, Eskişehir'de Ahmet Yalım, Gaziantep'te Burhan Çapan, İstanbul'da Mehmet Basetemür, İzmir'de Ahmet Aktaş, Muğla'da Ömer Kamil Sütlü, Giresun'da Baki Ay, Tekirdağ'da Resul Ağyürek, Çanakkale'de Kadir Yeşil ile Afyon'da Ahmet Başyiğit olmak üzere 15 suç örgütüne eşzamanlı operasyon düzenlendi. Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurmak, Örgütün Faaliyetleri Kapsamında Yağma, Tefecilik, Uyuşturucu Madde İmal ve Ticareti Tefecilik, Kasten Yaralama, Genel Güvenliğin Kasten Tehlikeye Sokulması, Şantaj ve Tehdit suçlarına karıştıkları belirtilen suç örgütlerinin yanı sıra, bu örgütlere silah temini sağlayan 24 suç grubuna da polis ekipleri baskın yaptı.Operasyonda 161 tabanca, 164 av tüfeği ve 2 uzun namlulu silah ile çok sayıda mühimmat ele geçirildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, KOM Başkanlığı'nda operasyonu anbean takip ederek operasyonu gerçekleştiren ekibi tebrik etti