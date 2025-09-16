31 yıl önce mağlup edip sırtına oturmuştu! Ezeli rakibiyle Zagreb’te buluştu

1994 Dünya Güreş Şampiyonası'nda ABD'li rakibi Bruce Baumgartner'i mağlup edip sırtına oturan ve efsaneleşen galibiyet pozunu veren Olimpiyat, Dünya ve Avrupa şampiyonu Amasyalı Mahmut Demir, ezeli rakibiyle 31 yıl sonra Zagreb'te düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonasında buluştu.

31 YIL ÖNCE TARİHE GEÇEN FİNAL

Avrupa, Dünya ve Olimpiyat şampiyonu eski milli güreşçi Mahmut Demir, 1994 yılında İstanbul'da düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası'nda ABD'li Bruce Baumgartner ile finalde karşılaşmıştı. Demir, rakibini mağlup ederek dünya şampiyonu olmuş, ardından Baumgartner'in sırtına oturduğu pozu hafızalara kazınmıştı.

ZAGREB'TE EZELİ RAKİP, EBEDİ DOST

Aradan geçen 31 yılın ardından Mahmut Demir ve Bruce Baumgartner, Zagreb'teki Dünya Güreş Şampiyonası'nda bir araya geldi. ABD Güreş Federasyonu Başkanı olan Baumgartner ile uzun süre sohbet eden Mahmut Demir, bu buluşmayı şu sözlerle değerlendirdi: "Dünya Şampiyonasında ezeli rakip, ebedi dost… ABD'den büyük şampiyon Bruce Baumgartner ile bir aradayız. Sporun en güzel yanı; rekabetin ötesinde gönüllerde bıraktığı dostlukların ölümsüzlüğüdür."

DOSTLUK MESAJI VERDİLER

Zagreb'teki buluşmada iki efsane güreşçi birbirlerine başarılar diledi. Sadece minderde rakip olan Demir ve Baumgartner, bugün Dünya Güreş Federasyonu'nun 5 kişiden oluşan onur kurulu üyeleri arasında yer alıyor.