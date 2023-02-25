32 emekçi aynı yerde hayatını kaybetti

Asrınfelaketi Türkiye'de petrol ve doğalgaz maden arama faaliyetlerinde çalışan 32 emekçiyi de hayattan kopardı. Adıyaman'daki Arsemas Hotel'de Turkish Petroleum International Anonim Şirketi (TPIC) çalışanları, hep birlikte Galatasaray- Trabzonspor maçını izledi. Odalarına çıkıp son kez aileleriyle görüştüler. Yıkılan otelde 6 TPIC çalışanı öldü, 10'u kurtuldu. TPIC'in farklı lokasyonlarda toplam 19, BOTAŞ Ceyhan'ın 3, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın (TPAO) ise 10 çalışanı hayatını kaybetti.
İŞTE O ACI LİSTE: BOTAŞ Ceyhan: Cebrail Gövcecik, İsmail Erturan, Şemsettin Güneş. TPAO: Emre Büyükaslan, Hakan Puğaça, İlhan Tunay, Mesut Yıldız, Sadık Selçuk Gölgelikaya, Abdulkadir Gökkaya, Zeynal Abidin Öztürk, Metin Esmertaş, Ahmet Jurnal ve Yonca Kayaalp. TPIC: Mustafa Yıldırım, Cuma Sevindik, Mehmet Fadıl Ceylan, Abuzer Özbeytümer, Ali Kasap, Muzaffer Bulğu, Zeki Polat, Ahmet Batuhan Ağdağ, Muhammet Kaya, Mustafa Aslan, Mesut Uysal, Yusuf Oran, Furkan Ekinci, Mansur Selman Pehlivan, Hüseyin Çarçabuk, Hüseyin Sertoğlu, Abuzer Erdoğan, Şevket Gönder ve Abdullah Samet Aygül.