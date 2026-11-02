32 ilde FETÖ operasyonu! Sözde yardım kuruluşlarına finans sağlamışlar: 72 şüpheliden 41’i tutuklandı

Jandarma Genel Komutanlığı Terörle Mücadele (TEM) Daire Başkanlığı ile Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde, İl Jandarma Komutanlıklarınca FETÖ'ye yönelik 32 ilde operasyonlar düzenlendi. Adana, Aksaray, Ankara, Artvin, Aydın, Bartın, Bolu, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Edirne, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, Isparta, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Karaman, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Mersin, Muğla, Nevşehir, Sakarya, Samsun, Sinop, Tekirdağ ve Yalova'da gerçekleştirilen operasyonlarda toplam 72 şüpheli yakalandı.

TERÖR ÖRGÜTÜ PROPAGANDASI YAPMIŞLAR

Operasyonlarda yakalanan şüphelilerin, terör örgütünün güncel yapılanması içerisinde faaliyet yürüttükleri, örgüt içerisinde sorumlu şahıslarla irtibatta bulundukları, terör örgütüyle iltisaklı sözde yardım kuruluşlarına finans sağladıkları ve sosyal medya hesapları üzerinden terör örgütü propagandası yaptıkları tespit edildi. Çalışmalar kapsamında çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyale de el konuldu.

41 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Operasyonlar kapsamında gözaltına alınan 72 şüpheliden 41'i tutuklandı. Diğer şüphelilerin adli işlemlerinin ise devam ettiği bildirildi.