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Giriş Tarihi: 2.11.2026 10:46

32 ilde FETÖ operasyonu! Sözde yardım kuruluşlarına finans sağlamışlar: 72 şüpheliden 41’i tutuklandı

FETÖ’ye yönelik Türkiye genelinde geniş çaplı operasyonlar gerçekleştirildi. Jandarma ekiplerinin 32 ilde düzenlediği baskınlarda 72 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin örgüt içerisindeki bağlantıları ve finans faaliyetleri mercek altına alındı. Operasyon kapsamında yakalanan şüphelilerden 41’i tutuklandı.

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Nazrin MALİKOVA Nazrin MALİKOVA
32 ilde FETÖ operasyonu! Sözde yardım kuruluşlarına finans sağlamışlar: 72 şüpheliden 41’i tutuklandı
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Jandarma Genel Komutanlığı Terörle Mücadele (TEM) Daire Başkanlığı ile Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde, İl Jandarma Komutanlıklarınca FETÖ'ye yönelik 32 ilde operasyonlar düzenlendi. Adana, Aksaray, Ankara, Artvin, Aydın, Bartın, Bolu, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Edirne, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, Isparta, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Karaman, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Mersin, Muğla, Nevşehir, Sakarya, Samsun, Sinop, Tekirdağ ve Yalova'da gerçekleştirilen operasyonlarda toplam 72 şüpheli yakalandı.

TERÖR ÖRGÜTÜ PROPAGANDASI YAPMIŞLAR

Operasyonlarda yakalanan şüphelilerin, terör örgütünün güncel yapılanması içerisinde faaliyet yürüttükleri, örgüt içerisinde sorumlu şahıslarla irtibatta bulundukları, terör örgütüyle iltisaklı sözde yardım kuruluşlarına finans sağladıkları ve sosyal medya hesapları üzerinden terör örgütü propagandası yaptıkları tespit edildi. Çalışmalar kapsamında çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyale de el konuldu.

41 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Operasyonlar kapsamında gözaltına alınan 72 şüpheliden 41'i tutuklandı. Diğer şüphelilerin adli işlemlerinin ise devam ettiği bildirildi.

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32 ilde FETÖ operasyonu! Sözde yardım kuruluşlarına finans sağlamışlar: 72 şüpheliden 41’i tutuklandı
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