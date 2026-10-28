32 ilde uyuşturucu madde satıcılarına yönelik operasyon! 423 şüpheli yakalandı: 560 kg uyuşturucu madde ele geçirildi

Afyonkarahisar, Aksaray, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Çanakkale, Denizli, Diyarbakır, Gaziantep, Hakkâri, Isparta, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kırıkkale, Kilis, Konya, Manisa, Mardin, Mersin, Niğde, Ordu, Sakarya, Samsun, Sivas, Şanlıurfa, Şırnak, Tekirdağ, Trabzon ve Van'da uyuşturucu madde imal ve ticaretine ile yasa dışı kenevir ekimine yönelik operasyonlar düzenlendi. Operasyonlarda 423 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden; 298'i tutuklandı. 125'i hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Operasyonlar sonucunda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi.

SUÇ UNSURLARI TESPİT EDİLDİ

Operasyonlarda yakalanan şüphelilerin; sosyal medya ve mesajlaşma uygulamaları üzerinden uyuşturucu madde sattıkları, yasa dışı kenevir ve skunk ekimi yaparak uyuşturucu üretimine kaynak sağladıkları ve uyuşturucu madde ticaretini organize şekilde yürüttükleri tespit edildi.

560 KG UYUŞTURUCU MADDE ELE GEÇİRİLDİ

Bin 953 narkotik ve asayiş ekibi ile 9 bin 765 personelin katılımıyla gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda; 560 kg uyuşturucu madde ile 435 bin 553 adet uyuşturucu hap ele geçirilirken, 119 bin 772 kök kenevir ve skunk bitkisi imha edildi.

"OPERASYONLARIMIZI KARARLILIKLA SÜRDÜRÜYORUZ"

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Uyuşturucu imal ve ticaretinin önlenmesi, yasa dışı ekim alanlarının tespiti ve sokak satıcılarının yakalanmasına yönelik operasyonlarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz" ifadelerine yer verildi.