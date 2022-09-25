32 yaşındaki Büşra hemşire feci şekilde can verdi! Acı haber yürekleri dağladı!

Otomobildeki, Sercan Tabak eşi Büşra Tabak ve çocukları Fatih Aybars Tabak (4) yapılan ilk müdahalenin ardından Dursunbey Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hemşire olduğu öğrenilen Büşra Tabak, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.