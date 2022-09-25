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Giriş Tarihi: 25.9.2022 15:50 Son Güncelleme: 25.9.2022 15:52

32 yaşındaki Büşra hemşire feci şekilde can verdi! Acı haber yürekleri dağladı!

Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde, otomobilin takla attığı kazada hemşire Büşra Tabak (32) yaşamını yitirdi, eşi ve oğlu yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı...

DHA
32 yaşındaki Büşra hemşire feci şekilde can verdi! Acı haber yürekleri dağladı!

Yürekleri yakan kaza, saat 06.30 sıralarında meydana geldi. Orman İşletme Müdürlüğü'nde memur olan Sercan Tabak'ın (36) yönetimindeki 10 DAN 66 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkıp, takla attı. Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Otomobildeki, Sercan Tabak eşi Büşra Tabak ve çocukları Fatih Aybars Tabak (4) yapılan ilk müdahalenin ardından Dursunbey Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hemşire olduğu öğrenilen Büşra Tabak, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Yaralı Sercan ve Aybars Tabak'ın hastanedeki tedavisi devam ederken, Büşra Tabak'ın cenazesi de aynı hastanenin morguna kaldırıldı. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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32 yaşındaki Büşra hemşire feci şekilde can verdi! Acı haber yürekleri dağladı!
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