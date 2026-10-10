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Giriş Tarihi: 10.10.2026 14:26 Son Güncelleme: 10.10.2026 14:28

33 günlük altın avı sona erdi: Levi dağlarına saklanan 20 bin euroluk külçe bulundu

Finlandiya, Arktik yazını tanıtmak için Levi tepelerine 20 bin euro değerinde gerçek altın külçesi gizledi. Dünyanın dört bir yanından doğaseverleri çeken altın avı macerası, 33 günün sonunda tamamlandı.

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33 günlük altın avı sona erdi: Levi dağlarına saklanan 20 bin euroluk külçe bulundu
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Kış aylarında Kuzey Işıkları ve kayak pistleriyle akla gelen Finlandiya Laponya'sı, bu yaz güneşin hiç batmadığı beyaz gecelerde sıra dışı bir hazine avına sahne oldu. "Gece Yarısı Güneşi Avı" olarak adlandırılan etkinlikte, ziyaretçileri doğayı tahrip etmeden keşfe yönlendirmek amacıyla 20 bin euro değerindeki altın külçesi saklandı.

33 günlük altın avı sona erdi: Levi dağlarına saklanan 20 bin euroluk külçe bulundu

HAZİNE EFSANESİ GERÇEĞE DÖNÜŞTÜ

Kuzey efsanelerinde anlatılan gizemli hazine hikayeleri, Finlandiya'nın Levi bölgesinde bu yaz gerçeğe dönüştü. Bir madencilik şirketi ve özel bir kayak merkezi ortaklığıyla 18 Haziran 2026'da başlatılan Gece Yarısı Güneşi Avı, 60'tan fazla ülkede küresel bir ilgi uyandırdı.

33 günlük altın avı sona erdi: Levi dağlarına saklanan 20 bin euroluk külçe bulundu

Kış turizmiyle öne çıkan bölgeyi yaz sezonunda da cazibe merkezine dönüştürmeyi amaçlayan organizasyon, doğaya zarar vermeme ve kesinlikle kazı yapmama kuralı üzerine kuruldu.

Katılımcılara yalnızca patikaları, simge noktaları ve araziyi gözlemleyerek sırları çözme çağrısı yapıldı.

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33 günlük altın avı sona erdi: Levi dağlarına saklanan 20 bin euroluk külçe bulundu

33 GÜNLÜK ARAYIŞ SONA ERDİ

Toplam 33 gün süren ve adım adım daralan ipuçlarıyla ilerleyen yarışta mutlu sona üçüncü ipucunun ardından ulaşıldı.

20 bin euro değerindeki altın külçesini bulan kişi, adının gizli kalmasını tercih eden 28 yaşındaki Espoolu bir gezgin oldu.

33 günlük altın avı sona erdi: Levi dağlarına saklanan 20 bin euroluk külçe bulundu

Levi'ye tek başına gelen ve bir akrabasının hediye ettiği otel çekini kullanarak bölgede tatil yapan talihli, hazineyi bölgenin yüksek noktalarından biri olan Kätkä Tepesi'nin kuzeyindeki yürüyüş patikasının yakınında, büyük kayaların arasında saklı halde buldu.

33 günlük altın avı sona erdi: Levi dağlarına saklanan 20 bin euroluk külçe bulundu

Altını yakın zamanda nakde dönüştürmeyi planlayan gezgin, kazancın büyük kısmını birikime yatıracağını, küçük bir bölümüyle de gelecekteki seyahatlerini finanse ederek bu kez çadır yerine daha konforlu konaklayacağını belirtti.

33 günlük altın avı sona erdi: Levi dağlarına saklanan 20 bin euroluk külçe bulundu

2027'DE MACERA DEVAM EDECEK

Levi'nin yalnızca kışıyla değil; batmayan gece yarısı güneşi, sonsuz yürüyüş rotaları ve kano olanaklarıyla yazın da bambaşka bir kimlik sunduğunu kanıtlayan kampanya, gelen yoğun talep üzerine 2027 yazında yeni bir altın arayışıyla yeniden düzenlenecek.

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33 günlük altın avı sona erdi: Levi dağlarına saklanan 20 bin euroluk külçe bulundu
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