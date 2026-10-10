33 günlük altın avı sona erdi: Levi dağlarına saklanan 20 bin euroluk külçe bulundu

Kış aylarında Kuzey Işıkları ve kayak pistleriyle akla gelen Finlandiya Laponya'sı, bu yaz güneşin hiç batmadığı beyaz gecelerde sıra dışı bir hazine avına sahne oldu. "Gece Yarısı Güneşi Avı" olarak adlandırılan etkinlikte, ziyaretçileri doğayı tahrip etmeden keşfe yönlendirmek amacıyla 20 bin euro değerindeki altın külçesi saklandı.