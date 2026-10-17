33 ilde yasadışı bahse eşzamanlı operasyon

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığının destekleriyle Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütülen planlı çalışmalar kapsamında yasa dışı bahis suçuna yönelik 33 ilde operasyonlar düzenlendi. Operasyonlarda 119 şüpheli yakalandı. Operasyonun İstanbul ayağında şebekenin üyeleri tek tek tespit edildi. Şüphelilerin; ülke genelinde örgütlü olarak çevrim içi yasa dışı bahis ve kumar sitelerinin faaliyetlerine imkan sağladıkları, üçüncü kişilerden banka hesabı ve GSM hattı topladıkları ve para nakline aracılık ettikleri belirlendi. Şebeke üyelerinin Android tabanlı olan ve telefonlara yüklenen bir uygulama kullanarak 1 milyondan fazla kişiye yasa dışı bahis içerikli sistematik şekilde SMS gönderdiği saptandı. Ayrıca gönderilen mesaj başına 0,005 ile 0,01 Euro arasında gelir elde ettikleri belirlendi. Düzenlenen eş zamanlı operasyonda 24 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilere ait banka hesaplarına ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 13 araç ve üç daireye el konuldu. İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Vatandaşlarımızı dolandıran suç şebekelerine ve yasa dışı yapılanmalara karşı mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz" ifadelerine yer verildi.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör