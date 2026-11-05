Haberler Yaşam Haberleri 330 tonluk dev mıknatıs yaptılar! Fişe taktıklarında yaşananlar şoke etti
Giriş Tarihi: 05.11.2026 10:20 Son Güncelleme: 05.11.2026 11:03

330 tonluk dev mıknatıs yaptılar! Fişe taktıklarında yaşananlar şoke etti

Bilim dünyası nefesini tuttu, nükleer füzyon teknolojisinde çığır açan o devasa test nihayet tamamlandı! Fransa'da kurulan ve dünyanın en büyük tokamak reaktörü olan ITER için hazırlanan 330 tonluk dev mıknatıs, inanılmaz derecede zorlu şartlar altında girdiği kritik testi başarıyla geçerek herkesi şaşkına çevirdi. Eksi 269 derece soğutulan bu mühendislik harikasının ortaya koyduğu performans, sınırsız ve temiz enerji hayaline bir adım daha yaklaştığımızı kanıtlıyor. Peki, bilim insanlarını bile heyecanlandıran bu 34.000 amperlik testin perde arkasında neler yaşandı? İşte nükleer füzyon tarihine geçecek o tarihi anların detayları!

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330 tonluk dev mıknatıs yaptılar! Fişe taktıklarında yaşananlar şoke etti
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Geleceğin enerji kaynağı olarak görülen nükleer füzyon araştırmalarında sular durulmuyor. Güney Fransa'da inşası devam eden Uluslararası Termonükleer Deneysel Reaktör (ITER) projesi kapsamında üretilen ve ağırlığı tam 330 tonu bulan süper iletken mıknatıs, reaktöre yerleştirilmeden önceki en büyük sınavını başarıyla geride bıraktı.

330 tonluk dev mıknatıs yaptılar! Fişe taktıklarında yaşananlar şoke etti

Toroidal alan bobini #17 (TF17) olarak adlandırılan bu devasa yapı, plazmayı reaktörün içinde tutacak olan D şeklindeki dev bobinlerden sadece biri.

330 tonluk dev mıknatıs yaptılar! Fişe taktıklarında yaşananlar şoke etti

Testlerin en kritik aşaması, devasa yapının aşırı soğutulması ve elektrik akımına maruz bırakılmasıyla gerçekleştirildi. Mühendisler, 330 tonluk bobini mutlak sıfıra çok yakın bir değer olan 4 Kelvin'e (yaklaşık -269°C) kadar soğuttu. Bu noktada iletkenlerin süper iletken hale gelmesiyle birlikte sisteme tam 34.000 amper (34 kA) akım verildi. Bu değer, reaktör tam kapasiteyle çalışmaya başladığında mıknatısın taşıyacağı 68.000 amperlik akımın tam yarısına denk geliyor.

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330 tonluk dev mıknatıs yaptılar! Fişe taktıklarında yaşananlar şoke etti

MODEL BEKLENTİLERİ KARŞILANDI

ITER'in baş mekanik mühendisi Adrien Deydier, testin sonuçlarını büyük bir başarı olarak nitelendirdi. 34 kA seviyesine ulaşılmasının ve bobinin bilgisayar modellerinde öngörüldüğü gibi davrandığının doğrulanmasının, proje için devasa bir kilometre taşı olduğunu vurguladı.

330 tonluk dev mıknatıs yaptılar! Fişe taktıklarında yaşananlar şoke etti

Ağustos ayında 10 kA ile başlayan testlerin yavaş yavaş 34 kA'ya kadar çıkarılması, böylesine devasa bir yapının yoğun elektromanyetik kuvvetler altında nasıl tepki verdiğini ve nasıl büküldüğünü uygulamalı olarak gösterdi. Ölçülen yapısal deformasyonun tamamen teorik beklentilerle eşleşmesi, ITER ekibine büyük bir güven verdi.

330 tonluk dev mıknatıs yaptılar! Fişe taktıklarında yaşananlar şoke etti

SIRADA 68.000 AMPERLİK TAM KAPASİTE TESTLERİ VAR

Bobin #17'nin test tesisinden çıkarılıp geçici depolama alanına alınmasının ardından gözler, yedek olarak üretilen toroidal alan bobini #19'a çevrildi. Nisan 2027'de soğutma işlemlerine başlanması planlanan bu yeni bobin de benzer şekilde 34 kA'lık teste tabi tutulacak. Ancak bu kez testler sadece yarım kapasiteyle sınırlı kalmayacak.

330 tonluk dev mıknatıs yaptılar! Fişe taktıklarında yaşananlar şoke etti

Sistemin dışına eklenecek devasa bir destek yapısıyla birlikte akım, operasyonel sınır olan 68.000 ampere kadar çıkarılacak.

330 tonluk dev mıknatıs yaptılar! Fişe taktıklarında yaşananlar şoke etti

Ayrıca, sistemin operasyonel sınırlarını zorlamak ve güvenlik payını ölçmek amacıyla kasıtlı olarak sıcaklık artışları da test edilecek.

330 tonluk dev mıknatıs yaptılar! Fişe taktıklarında yaşananlar şoke etti

ITER, dünyanın enerji krizine kesin bir çözüm sunma potansiyeline sahip. Güneşteki enerji üretim sürecini Dünya'da kopyalamayı amaçlayan bu projede atılan her başarılı adım, temiz ve tükenmez enerjinin hayal olmadığını bir kez daha gözler önüne seriyor.

330 tonluk dev mıknatıs yaptılar! Fişe taktıklarında yaşananlar şoke etti

Yıllarca süren tasarım, mühendislik ve test aşamalarının ardından 330 tonluk bu devin sahneye çıkması, bilim dünyasında devrim niteliğinde bir gelişme olarak yankı bulmaya devam edecek.

Haber Girişi Aybike Şahin - Editör

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330 tonluk dev mıknatıs yaptılar! Fişe taktıklarında yaşananlar şoke etti
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