330 tonluk dev mıknatıs yaptılar! Fişe taktıklarında yaşananlar şoke etti

Testlerin en kritik aşaması, devasa yapının aşırı soğutulması ve elektrik akımına maruz bırakılmasıyla gerçekleştirildi. Mühendisler, 330 tonluk bobini mutlak sıfıra çok yakın bir değer olan 4 Kelvin'e (yaklaşık -269°C) kadar soğuttu. Bu noktada iletkenlerin süper iletken hale gelmesiyle birlikte sisteme tam 34.000 amper (34 kA) akım verildi. Bu değer, reaktör tam kapasiteyle çalışmaya başladığında mıknatısın taşıyacağı 68.000 amperlik akımın tam yarısına denk geliyor.