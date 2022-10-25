Haberler Yaşam Haberleri 34 Nerenin Plakası? 34 Plaka Kodu Nerenin, Hangi İlin, Hangi Şehrimize Ait?
Giriş Tarihi: 25.10.2022 15:18 Son Güncelleme: 25.10.2022 15:18

34 Nerenin Plakası? 34 Plaka Kodu Nerenin, Hangi İlin, Hangi Şehrimize Ait?

Her ilimiz için ayrı ayrı numaralandırılmış plaka kodları 01-81 arasında değişmektedir. Bunlardan bir tanesi olan 34 plaka kodu vatandaşlar tarafından özellikle şehirler arası seyahatler sırasında görüldüğünde merak edilerek araştırılır. Peki, 34 plaka kodu hangi şehre aittir? 34 plaka nerenin kodu? İşte tüm detaylar…

34 Nerenin Plakası? 34 Plaka Kodu Nerenin, Hangi İlin, Hangi Şehrimize Ait?

Ülkemizde bulunan 81 vilayet için de ayrı ayrı kodlar bulunmaktadır. Bu kodlar her şehre göre değişirken 34 plaka kodu özellikle uzun yolcularda trafikte karşılaşıldığında merak edilmektedir. 01-81 aralığında numaralandırılan bu sayılar plakaların ilk iki hanesinde bulunur. Peki, 34 plaka kodu hangi ilin? 34 plaka nerenin kodu? İşte merak edilenler…

34 PLAKA NERENİN KODU?

Her il için ayrı ayrı belirlenen plaka kodları, araçların hangi şehre kayıtlı olduğu göstermektedir. Bu kodlar plakanın ilk iki hanesinde yer alır. 34 plakalı araçlar ise İstanbul'u temsil etmektedir. Aynı zamanda her ilin kodları farklı harf grupları ile beraber ilçelerini de gösterir.

34 PLAKA HANGİ ŞEHİR PLAKASI?

Türkiye'de nüfusun en yoğun olduğu ilimiz olan İstanbul'da araç sayısı da nüfusa bağlı olarak yoğunluk göstermektedir. İstanbul'da 2008 tarihinde yayınlanan yasa göz önünde bulunduğunda toplamda 39 ilçe bulunmaktadır.

Bunlardan 25 tanesi Avrupa yakasında yer alırken 14'ü ise Anadolu Yakasında yer almaktadır. İşte 34 plaka kodu ile ilçelere ait harf grupları…

İSTANBUL İLÇELERİNİN PLAKA KODLARI VE HAFLERİ

Gayrettepe—A

Kağıthane—AC-AZ

Eyüp—AK-AR

Maltepe- BC-BD

Gaziosmanpaşa—AAB-AZZ

Avcılar—AF-AH

Beşiktaş—AS-AZ

Bayrampaşa- BK

Avcılar—AB

Bahçelievler- AG-AJ

Kartal—BAA-BZZ

Esenler- BL-BM

Şişli—AB-AC-AE

Güngören- AJ

Fatih—BA-BJ

Kadıköy—CAA-CA-ZZ

Bağcılar—DAA-DZZ

Ümraniye—DB-DM

Tuzla—DD-DE

Bakırköy—DJ-DK

Sultanbeyli—DL

Küçükçekmece- DM

Sarıyer—DZ

Beykoz—EV

Beşiktaş-EZ

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34 Nerenin Plakası? 34 Plaka Kodu Nerenin, Hangi İlin, Hangi Şehrimize Ait?
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