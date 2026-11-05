34 yıllık miras kavgası: Kuzenine kurşun yağdırdı

İstanbul Kadıköy'de 20 Eylül tarihinde meydana gelen olayda, aile içi miras anlaşmazlığı bir cana mal oluyordu. Evinden çıkıp camiye doğru yürüyen Tarık A.(52), arkasından gelen silah sesleriyle dehşeti yaşadı.

"LAN TARIK" DİYEREK PEŞ PEŞE TETİĞE BASI!

Yolda yürüdüğü sırada ilk olarak bir patlama sesi duyan ve durumu önce araç lastiği patlaması zanneden Tarık A., hemen ardından ikinci silah sesini duyunca arkasına döndü. Aralarında dededen kalan miras nedeniyle yıllardır husumet bulunan halasının oğlu Sedat P.'yi (44) elinde tabancayla gördü. İddiaya göre, "Lan Tarık" diye bağıran Sedat P., "Vuruldun mu lan, sıkayım mı bir daha?" şeklinde tehditler savurdu. Ruhsatsız tabancasını kuzenine doğrultan şüpheli, tekrar tetiğe bastı. Ancak silahın ateş almaması üzerine panikleyen saldırgan, olay yerinden geçen bir ticari taksiye binerek kaçtı.

Şüpheli Sedat P.

MİRAS KAVGASI 34 YIL ÖNCESİNE DAYANIYOR

Olayın ardından polis merkezine giderek şikayetçi olan Tarık A., taraflar arasındaki husumetin 1988 yılında ölen dedelerinden kalan mirasın 1992 yılındaki paylaşımına dayandığını belirtti. Şüphelinin, kendi annesine daha az pay verildiğini iddia ederek yaklaşık 3 yıldır aile üyelerini sürekli ölümle tehdit ettiğini ve hakkında halihazırda yürütülen tedbir ile ceza dosyalarının bulunduğunu kaydetti.

"AMACIM KORKUTMAKTI"

Olaya ilişkin İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı. Gözaltına alınan şüpheli Sedat P.'nin üst aramasında ve belinde; 1 adet HS-9 marka ruhsatsız tabanca, şarjör ve 4 adet fişek ele geçirilerek el konuldu. Şüpheli Sedat P. ise kasten öldürme suçlamalarını reddederek, "Müşteki ile aramızda husumet vardır. Husumetlilerim olduğu için silah taşımaktayım. Olay günü konuşmak amacıyla yanına gittim, cevap vermeyip ağlaması üzerine sinirlenerek yere doğru iki el ateş ettim. Kendisine zarar verme veya öldürme kastım yoktu. Suçlamaları kabul etmiyorum." dedi.

TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

İstanbul Anadolu Adalet Sarayı'na getirilen şüpheli savcılık işlemlerinin ardından "Kasten Öldürmeye Teşebbüs" ve "Ruhsatsız Ateşli Silahlarla Mermileri Satın Alma veya Taşıma" suçlarından tutuklama talebiyle İstanbul Anadolu 4. Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Hakimlik kararında, şüphelinin isnat edilen suçu işlediğine dair kuvvetli suç şüphesinin bulunması, vücutta hedef alınan bölgeler ve eylemin nitelikli hali göz önüne alınarak adli kontrol tedbirlerinin yetersiz kalacağına hükmederek şüphelinin tutuklanmasına karar verdi.