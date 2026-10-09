Haberler Yaşam Haberleri 3400 yıllık Hitit arşivi
Giriş Tarihi: 09.10.2026

3400 yıllık Hitit arşivi

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
MURATHAN YILDIRIM MURATHAN YILDIRIM
3400 yıllık Hitit arşivi
  • ABONE OL
Sivas Kayalıpınar'da devam eden kazalarda, Hitit tarihine ışık tutan tarihi bir keşfe daha imza atıldı. Ortaya çıkarılan 3 bin 400 yıllık çivi yazılı tablet ve parçaları, 21. yüzyılda keşfedilen en kapsamlı Hititçe arşiv niteliği taşıyor. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, bölgede son olarak Kral II. Tudhaliya dönemine ait 131 çivi yazılı tablet ve parçasının gün yüzüne çıkarıldığını, geçtiğimiz sezon bulunanlarla birlikte sayının 184'e ulaştığını açıkladı. Bakan Ersoy, "Bu eşsiz arşiv Hitit tarihinden dinî uygulamalarına, dilin gelişiminden kâtiplik kültürüne kadar pek çok alanda yeni bir kapı aralıyor" ifadelerini kullandı.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör
Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
ARKADAŞINA GÖNDER
3400 yıllık Hitit arşivi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA