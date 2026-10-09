3400 yıllık Hitit arşivi

Sivas Kayalıpınar'da devam eden kazalarda, Hitit tarihine ışık tutan tarihi bir keşfe daha imza atıldı. Ortaya çıkarılan 3 bin 400 yıllık çivi yazılı tablet ve parçaları, 21. yüzyılda keşfedilen en kapsamlı Hititçe arşiv niteliği taşıyor. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, bölgede son olarak Kral II. Tudhaliya dönemine ait 131 çivi yazılı tablet ve parçasının gün yüzüne çıkarıldığını, geçtiğimiz sezon bulunanlarla birlikte sayının 184'e ulaştığını açıkladı. Bakan Ersoy, "Bu eşsiz arşiv Hitit tarihinden dinî uygulamalarına, dilin gelişiminden kâtiplik kültürüne kadar pek çok alanda yeni bir kapı aralıyor" ifadelerini kullandı.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör