343 vatandaş “yardım” bahanesiyle dolandırıldı: 1 milyar 785 milyonluk vurgun ağı çökertildi

Cumhuriyet Başsavcılıkları ve Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığı koordinesinde; Antalya, Artvin, Adana ve Balıkesir'de 4 ayrı organize dolandırıcılık çetesine yönelik jandarma operasyonunda 64 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 35'i tutuklanırken, 29'u adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

YEŞİL REÇETE, CİNSEL ÜRÜN VE SAHTE UZLAŞI PARALARI

Antalya'da bazı eczanelerde, yeşil reçeteli ilaçların sahte reçetelerle usulsüz şekilde satıldığı ortaya çıktı. Artvin'de ise cinsel içerikli ürün satışı yapan bir firmadan müşteri bilgilerini temin eden şüphelilerin, bu kişileri dolandırdıkları belirlendi.

'UZLAŞI' OYUNU VE SAHTE YARDIM TUZAĞI

Kendilerini avukat, mali müşavir ya da muhasebeci olarak tanıtan şüpheliler, "uzlaşı parası" bahanesiyle birçok vatandaşı dolandırdı. Adana'da ise yardım kampanyası kisvesi altında ücretsiz alışveriş kartı dağıtarak 343 kişinin bilgileri ele geçirildiği belirlendi. Balıkesir'de şebekenin, sahte engelli raporları karşılığında vatandaşlara araç kazandırdığı, bu yöntemle kamunun zarara uğratıldığı tespit edildi.

1 MİLYAR 785 MİLYON TL'LİK HESAP HAREKETİ

Operasyonlar kapsamında çok sayıda ruhsatsız tabanca, sahte sağlık raporları, banka ve kredi kartları, bilgisayar, cep telefonu ve dijital materyale el konuldu. MASAK raporlarına göre, şüphelilere ait hesaplarda toplamda 1 milyar 785 milyon Türk lirası hareketlilik tespit edildi. Şüphelilere ait 402 banka hesabı, 18 kripto varlık hesabı, 5 araç, 2 konut ve usulsüz alınmış 12 otomobil için el koyma kararı verildi.

BAKAN YERLİKAYA: "SUÇA GEÇİT YOK"

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Hiçbir suç ve suçlunun cezasız kalmaması için organize suç örgütlerine yönelik yürüttüğümüz mücadelemiz ve operasyonlarımız kararlılıkla devam ediyor" dedi.