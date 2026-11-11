35 dolara aldığı kaseyi 720 bin dolara sattı! 600 yıllık eser servet kazandırdı

15. yüzyıl Çin imparatorluk sarayından çıkıp Connecticut'taki bir ev satışına kadar uzanan bu gizemli yolculuk henüz tam olarak aydınlatılamamış olsa da, tarihi eserlerin bazen hiç beklenmedik yerlerde karşımıza çıkabileceğini bir kez daha kanıtladı.