İçişleri Bakanlığı duyurdu: Siber suçlara ağır darbe 35 ilde düzenlenen operasyonlarda 275 şüpheli yakalandı

Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, MASAK ve Cumhuriyet başsavcılıkları koordinesinde, son 5 günde 35 ilde siber suçlara yönelik operasyonlar düzenlendi. İl emniyet müdürlüklerinin siber suçlarla mücadele şubelerince gerçekleştirilen operasyonlarda 275 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 75'i tutuklanırken, 46'sı hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğer şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü bildirildi.
EV SATIŞ İLANLARIYLA DOLANDIRICILIK
Operasyonlarda yakalanan şüphelilerin, sosyal medya platformlarında ev satış bedeli temasını kullanarak vatandaşları dolandırdıkları belirlendi. Şüphelilerin ayrıca yasa dışı bahis sitelerinde para nakline aracılık ettikleri, yasa dışı bahis ve kumar oynattıkları, bu sitelerin reklamını yaptıkları tespit edildi.
Bazı şüphelilerin vatandaşların mobil bankacılık ve oyun hesaplarına yetkisiz erişim sağladıkları, çevrim içi çocuk müstehcenliği kapsamında ise müstehcen çocuk görüntüleri bulundurdukları belirlendi. Adana, İstanbul, İzmir, Antalya, Bursa, Gaziantep, Diyarbakır, Samsun, Kocaeli ve diğer illerin de aralarında bulunduğu toplam 35 ilde gerçekleştirilen operasyonlarla siber suç faaliyetlerine yönelik önemli bir çalışma yürütüldü.
2026'DA 10 BİN 769 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Emniyet Genel Müdürlüğü verilerine göre, 1 Ocak-22 Ekim 2026 tarihleri arasında siber suçlarla mücadele kapsamında toplam 5 bin 62 operasyon gerçekleştirildi. Bu operasyonlarda 21 bin 378 şüpheli yakalanırken, 10 bin 769'u tutuklandı, 5 bin 260'ı hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı.
Aynı dönemde suç faaliyetlerinde kullanıldığı değerlendirilen 45 bin 493 internet adresi engellendi, 89 bin 511 sosyal medya hesabına erişim kısıtlaması getirildi. Ayrıca 76 bin 887 yasa dışı bahis sitesi erişime kapatıldı.