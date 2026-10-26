İçişleri Bakanlığı duyurdu: Siber suçlara ağır darbe 35 ilde düzenlenen operasyonlarda 275 şüpheli yakalandı

Bazı şüphelilerin vatandaşların mobil bankacılık ve oyun hesaplarına yetkisiz erişim sağladıkları, çevrim içi çocuk müstehcenliği kapsamında ise müstehcen çocuk görüntüleri bulundurdukları belirlendi. Adana, İstanbul, İzmir, Antalya, Bursa, Gaziantep, Diyarbakır, Samsun, Kocaeli ve diğer illerin de aralarında bulunduğu toplam 35 ilde gerçekleştirilen operasyonlarla siber suç faaliyetlerine yönelik önemli bir çalışma yürütüldü.