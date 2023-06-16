3.5 milyon aday YKS’de ter dökecek

2022 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi (TYT) bugün, ikinci oturum olan Alan Yeterlilik Testi (AYT) ile Yabancı Dil Testi (YDT) ise yarın yapılacak. 2023 YKS, ÖSYM'nin uyguladığı en geniş kapsamlı ve en yüksek katılımlı sınav olacak. Sınav şu ana kadar lojistik olarak ÖSYM'nin bir hafta sonunda gerçekleştirdiği en büyük sınav organizasyonu. YKS, KKTC Lefkoşa dahil toplam 228 sınav merkezinde uygulanacak. ÖSYM, 2023 YKS'de bin 115 binada engelli aday ataması gerçekleştirdi. Bu binalarda engel gruplarına göre oluşturulan tekli ve toplu salonlarda TYT'ye toplam 13 bin 513 engelli aday girecek. AYT'ye 9 bin 528, YDT'ye ise bin 165 engelli aday katılacak. Bu yıl 22 sınav merkezinde ilk defa YKS yapılacak. 3 oturumda 1 milyondan fazla görevli işbaşında olacak. İşte rakamlarla 2023 YKS:TYT'ye 3 milyon 527 bin 466 aday katılacak. Sınav, 11 bin 477 binada, 202 bin 356 salonda uygulanacak.TYT oturumunda 465 bin 18 kişi görev alacak.Yarın 10.15'te yapılacak ikinci oturum AYT'ye 2 milyon 573 bin 156 aday katılacak.Sınav, 8 bin 789 binada, 150 bin 140 salonda uygulanacak.AYT'de 345 bin 898 kişi görev alacak.Aynı gün saat 15.45'te gerçekleşecek üçüncü ve son oturum olan YDT ise bin 434 binada, 16 bin 811 salonda uygulanacak.Sınavın son oturumunda 49 bin 108 kişi görev alacak.CumhurbaşkanıRecep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sevgili genç kardeşlerim... Cumartesi ve pazar günü gerçekleştirilecek Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) her birinize üstün başarılar diliyorum. Allah zihin açıklığı versin. Sınavınız şimdiden hayırlı olsun" dedi.SINAV evraklarını taşıyan nakil araçlarının Ankara'dan sınav merkezlerinde muhafaza edileceği yere ulaşması ve sınav bitiminde sınav merkezlerinden Ankara'ya dönüşünün güvenliği, emniyet müdürlükleri ile jandarma komutanlıkları koordinesinde sağlanacak. Adaylar, detaylı aramadan sonra sınıflara alınacak.