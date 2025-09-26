Haberler Yaşam Haberleri 35 yıl 7 ay ceza alan hükümlü Yunan adasına yüzerek kaçmaya çalışırken yakalandı
Giriş Tarihi: 26.9.2025 14:13 Son Güncelleme: 26.9.2025 14:44

Antalya’nın Kaş ilçesinde çeşitli suçlardan hakkında 35 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası olan F.G. (33) yüzerek Yunan adasına kaçarken Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yakalandı.

Antalya Sahil Güvenlik Antalya Grup Komutanlığı bölgede yaptığı kontrolde Kaş İlçesi Beşadalar önlerinde yüzerek Kızılhisar Adası'na geçmeye çalıştığı sırada aşırı yorgunluk nedeni ile boğulma tehlikesi geçiren şahsı kurtararak bota aldı.

Sahil Güvenlik Antalya Grup Komutanlığı ekipleri bota çıkardığı kişinin çeşitli suçlardan hakkında 35 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan F.G. olduğunu belirledi. Gözaltına alınan F.G. karakoldaki işlemlerini ardından çıkarıldığı adli makamlar tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

