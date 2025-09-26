35 yıl 7 ay ceza alan hükümlü Yunan adasına yüzerek kaçmaya çalışırken yakalandı

Antalya Sahil Güvenlik Antalya Grup Komutanlığı bölgede yaptığı kontrolde Kaş İlçesi Beşadalar önlerinde yüzerek Kızılhisar Adası'na geçmeye çalıştığı sırada aşırı yorgunluk nedeni ile boğulma tehlikesi geçiren şahsı kurtararak bota aldı.
Sahil Güvenlik Antalya Grup Komutanlığı ekipleri bota çıkardığı kişinin çeşitli suçlardan hakkında 35 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan F.G. olduğunu belirledi. Gözaltına alınan F.G. karakoldaki işlemlerini ardından çıkarıldığı adli makamlar tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.