350 nüfuslu köyden 120 doktor çıktı

SİVAS merkeze bağlı Kolluca köyünde dünyaya gelen Cahit Gümüşer, 44 yıl önce annesinin isteği üzerine okuyup köyden çıkan ilk doktor oldu. Gümüşer'in ardından, diğer aileler de çocuklarını tıp okumaya teşvik etti. 4 çocuğun daha doktor olmasıyla, ailelerin çocuklarına sürekli komşularının çocuklarını örnek göstermesi köyde domino etkisi yaptı. Böylece 350 nüfuslu Kolluca'dan, o günden bu yana 120 doktor çıktı. 100'ün üzerinde de tıp fakültesi öğrencisi var. Türkiye'nin dört bir yanında, hatta ABD'de bile görev yapan Kollucalı doktorların sayısı her geçen yıl artıyor. Köylülerden Sadık Polat, "Kayseri'de eskiden, ticarette başarılı olmayan çocuklar, 'Bari okusun' diye okula gönderilirmiş. Bizde ise çocukları zor işte çalıştırıp okumaya teşvik ederler. Hal böyle olunca çocuklar okulu daha çok severlermiş. Köyümüzden çıkan İbrahim Gül, İsmail Polat, Melih Akyol, Cahit Gümüşer ve Abdulkadir Hasbek gibi profesörler, çocuklara hep örnek olarak gösterildiler. Çocuklar da onları örnek alarak okuyup doktor oldular. Şimdi Türkiye'nin en çok doktor çıkaran köyü olduk" diye konuştu.
MUHTAR: ONLAR KÖYÜMÜZÜN GURURU
KOLLUCA MuhtarıMustafa Polat: Köydeher ailede 3-5 doktorvar. Mesela komşumuzun4 oğlundan 3'ü doktor.Neredeyse doktor çıkmayanev yok. Bu da çocuklarınbirbirini örnek almasıve ailelerin teşvikiyle oldu.Yaz ayları geldi mi köyümüz'DR' plakalı otomobillerledolar taşar. Buda bizi çok gururlandırır.Köyde şu anda 92 nüfusumuzvar. Çoğu okuyup köydenayrıldı.