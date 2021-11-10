3600 ek gösterge çıkacak mı, ne zaman çıkacak? 3600 ek göstergede son durum ne? Bakan Bilgin’den açıklama geldi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, asgari ücret, EYT ve 3600 ek gösterge konularına ilişkin açıklamalarda bulundu.

3600 ek gösterge konusunda önümüzdeki haftayı işaret eden Bakan Bilgin, "Kamu Personeli Danışma Kurulu Toplantısı'nda açıklayacağım bazı şeyler olacak." ifadelerini kullandı. Asgari ücret zammı görüşmelerine de ilişkin konuşan Bilgin, aralık ayını işaret etti.

"AÇIKLAYACAĞIM BAZI ŞEYLER OLACAK"

3600 ek gösterge konusunda çalışmaların hızlandığını belirten Bakan Bilgin, ilk açıklama için önümüzdeki haftayı işaret etti. Bilgin, "Kamu Personeli Danışma Kurulu Toplantısı'nda açıklayacağım bazı şeyler olacak. Önümüzdeki hafta ise 3'lü Danışma'yı toplayacağız. Orada da bazı açıklamalarda bulunacağız." diye konuştu.

3600 EK GÖSTERGE SON DURUM NE?

"TOPLUMUN BEKLENTİLERİNİ KARŞILAYACAK"

Bakan Vedat Bilgin, "Asgari ücret ile ilgili yaklaşık 2 bin 500 muhtelif sektörlerde çalışan işçi, işveren , yöneticiler, esnaf başka mesleklerden insanları kapsayan araştırma ile topumun beklentilerini belirleyen bir araştırma yapıyoruz. Bu bizim için bir kamuoyu beklentisini de gösterme şeklinde bir çalışma olacak. Hesaplarımızı yaparak işçilerimizi koruyacak Asgari Ücret meselesini gündemden çıkaracak bazı rahatlamalar sağlayacağını şimdiden söyleyebilirim." dedi.

3600 EK GÖSTERGE AÇIKLAMASI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "3600 ek göstergesinin bakanlık bünyesinde çalışmaları başladı. Kapsamını ve maliyetini şu anda çalışıyoruz. Yakında sendikalarla birlikte ortak bir çalışma yürüteceğiz." ifadelerini kullandı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin sözleşmeli kamu personeli konusuna da değindi. Bilgin, "İsteyen sözleşmelilerin kadro hakkına sahip olması konusunda çalışmamızı sürdürüyoruz" dedi.

Sabah Gazetesi Yazarı Faruk Erdem daha önce 2022 asgari ücret rakamı ile ilgili şunları söylemişti:

Asgari Ücret tespit Komisyonu işçi işveren ve kamu temsilcileriyle değişik zamanlarda toplanarak işçilerin alacağı en az ücreti belirliyor.