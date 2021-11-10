3600 ek gösterge çıkacak mı, ne zaman çıkacak? 3600 ek göstergede son durum ne? Bakan Bilgin’den açıklama geldi

3600 ek gösterge ne zaman çıkacak, son durum ne soruları vatandaşların gündeminde yer almaya devam ediyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 2022-2023 yıllarını kapsayan toplu sözleşme görüşmelerinde 3600 ek gösterge konusundaki çözümün ilk sinyalini vermişti. Ek gösterge, devlet memurlarının maaşlarını, emekli ikramiye ve maaşların hesaplanmasında uygulanan bir hesaplama metodudur. Peki 3600 ek gösterge son durum ne? 3600 ek gösterge çıkacak mı, ne zaman çıkacak ve kimleri kapsıyor?
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, asgari ücret, EYT ve 3600 ek gösterge konularına ilişkin açıklamalarda bulundu.
3600 ek gösterge konusunda önümüzdeki haftayı işaret eden Bakan Bilgin, "Kamu Personeli Danışma Kurulu Toplantısı'nda açıklayacağım bazı şeyler olacak." ifadelerini kullandı. Asgari ücret zammı görüşmelerine de ilişkin konuşan Bilgin, aralık ayını işaret etti.
"AÇIKLAYACAĞIM BAZI ŞEYLER OLACAK"
3600 ek gösterge konusunda çalışmaların hızlandığını belirten Bakan Bilgin, ilk açıklama için önümüzdeki haftayı işaret etti. Bilgin, "Kamu Personeli Danışma Kurulu Toplantısı'nda açıklayacağım bazı şeyler olacak. Önümüzdeki hafta ise 3'lü Danışma'yı toplayacağız. Orada da bazı açıklamalarda bulunacağız." diye konuştu.
Bakan Vedat Bilgin, "Asgari ücret ile ilgili yaklaşık 2 bin 500 muhtelif sektörlerde çalışan işçi, işveren , yöneticiler, esnaf başka mesleklerden insanları kapsayan araştırma ile topumun beklentilerini belirleyen bir araştırma yapıyoruz. Bu bizim için bir kamuoyu beklentisini de gösterme şeklinde bir çalışma olacak. Hesaplarımızı yaparak işçilerimizi koruyacak Asgari Ücret meselesini gündemden çıkaracak bazı rahatlamalar sağlayacağını şimdiden söyleyebilirim." dedi.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "3600 ek göstergesinin bakanlık bünyesinde çalışmaları başladı. Kapsamını ve maliyetini şu anda çalışıyoruz. Yakında sendikalarla birlikte ortak bir çalışma yürüteceğiz." ifadelerini kullandı.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin sözleşmeli kamu personeli konusuna da değindi. Bilgin, "İsteyen sözleşmelilerin kadro hakkına sahip olması konusunda çalışmamızı sürdürüyoruz" dedi.
Sabah Gazetesi Yazarı Faruk Erdem daha önce 2022 asgari ücret rakamı ile ilgili şunları söylemişti:
Asgari Ücret tespit Komisyonu işçi işveren ve kamu temsilcileriyle değişik zamanlarda toplanarak işçilerin alacağı en az ücreti belirliyor.
Hem Orta Vadeli Program hem de Merkez Bankası'nın Piyasa Katılımcıları Anketi'ne baktığımız zaman yıl sonunda enflasyonun yüzde 16 civarında olacağı tahmin ediliyor. Bu rakamdan yola çıktığımızda şimdiye kadar işleyen formül ile asgari ücret artışının da 5-6 puan üzerinde olacağını tahmin edebiliriz.
Bu da asgari ücret artışının yüzde 22 civarında olacağını bize gösteriyor. Bu artış oranına göre 2022 yılında brüt asgari ücret 4.364,50 TL'ye net asgari ücret ise 3.447,50 liraya çıkacağını hesaplayabiliriz. Burada küçük artış ve inişlerle baktığımızda net asgari ücretin 3.250 TL ile 3.500 TL arasında olacağını söyleyebiliriz.
Tekrar edelim biz bu hesabı son 10 yılda gerçekleşen asgari ücret artışlarındaki enflasyonun 3-5 puan üzerinde olması formülüyle yapmış olduk. Yıl sonu enflasyonu da yine tahminlerden oluşmaktadır.
Şimdi son 10 yıldaki değişimlere ve işleyen formüle tekrar bakalım.
Ek gösterge, devlet memurlarının maaşlarını, emekli ikramiye ve maaşların hesaplanmasında uygulanan bir hesaplama metodudur. Hesaplama metodu olan ek gösterge rakamları, unvan, hizmet sınıfı ve derecelere göre farklılık gösteriyor. Ek gösterge maaşı, ek gösterge puanının aylık katsayısı olarak belirlenir. Ek göstergesi 3600 olan bir memur, göstergesi 2 bin 500 olan bir memurdan emeklilikte daha fazla maaş ve ikramiye alabiliyor.