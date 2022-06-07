Milyonlarca vatandaşı ilgilendiren 3600 ek gösterge açıklamasının ardından yeni memur maaş tablosu merak konusu haline geldi. Bilindiği üzere tüm memurların göstergelerinde 600 puanlık artış kararı verildi. Bu düzenlemeyle beraber 30 yıllık memurun emekli maaşı 1.234 ila 1.391 TL arasında bir zam almış oldu. Bu noktada vatanaşlar "30 yıllık Emekli öğretmen, polis, hemşire, din görevlisi, memur maaşı ne kadar, kaç TL oldu, 3600 ek gösterge yeni maaş hesaplama nasıl yapılır?" soruları yanıt aramaya başladı. İşte 3600 ek gösterge zammı sonrası yeni maaş tablosu ve detaylar...

Emekli öğretmen, polis, hemşire, din görevlisi ve memur maaşları, geçtiğimiz gün gelen açıklamanın ardından 3600 ek gösterge tablosu ile tek tek hesaplandı. Bu kararla beraber 2200 göstergesi olan 30 yıl çalışan bir memurun 6470 lira olan aylığı yeni kararla 1.391 lira farkla 6.861 lira olacak. Vatandaşlar "30 yıllık Emekli öğretmen, polis, hemşire, din görevlisi, memur maaşı ne kadar, kaç TL oldu, 3600 ek gösterge yeni maaş hesaplama nasıl yapılır?" sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte Emekli öğretmen, polis, hemşire, din görevlisi, memurların yeni maaşları ile 3600 ek gösterge tablosu ve hesaplama ekranı!

SON DAKİKA | 3600 EK GÖSTERGE TABLOSU BELLİ OLDU!

Avukatlar, il müdürleri, bekçiler, uzman jandarma, erbaşlar gibi 3000 göstergeli tüm meslek gruplarının maaşlarına zam gelmiş oldu. Düzenleme memur maaşlarında kısmi iyileşme sağlarken, en büyük kazanım emekli aylığı ve ikramiyesinde gerçekleşecek. İşte meslek meslek 3600 ek gösterge maaş tablosu ve detaylar...