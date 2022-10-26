37 Nerenin Plakası? 37 Plaka Kodu Nerenin, Hangi İlin, Hangi Şehrimize Ait?

Ülkemizde yer alan 81 il için de farklı plaka kodları bulunmaktadır. Bunlardan bir tanesi olan 37 plaka kodu şehirler arası yolculuklarda rastlandığında çoğu vatandaş için merak konusu olur ve araştırılır. 01-81 sayıları arasında sıralanan şehre göre belirlenen kodlar aynı zamanda harf gruplarıyla da şehrin ilçelerine göre gruplandırılır. Peki, 37 plaka kodu hangi şehre aittir? 37 plaka nerenin kodu? İşte detaylar…

37 PLAKA NERENİN KODU?

37 Plaka kodu, Karadeniz bölgesinde bulunan ve 20 ilçeyi içerisinde barındıran Kastamonu iline aittir. Türkiye'de bulunan 81 vilayet için de ayrı ayrı plaka kodu belirlenirken Kastamonu şehrine kayıtlı araçlarda plakaların ilk iki hanesinin 37 olduğunu görürüz. Aynı zamanda bu plaka kodu bazı harf grupları ile ilçe ilçe de sıralanmıştır.

37 PLAKA HANGİ ŞEHİR PLAKASI?

Kastamonu ilinde toplamda 131 bine yakın araç bulunmaktadır. Bu rakam yurdumuzdaki motorlu taşıtların binde altısına denk gelirken özellikle şehirler arası seyahatler sırasında plaka kodları dikkat çeker ve hangi şehre ait olduğu merak edilir.

İşte 37 plaka kodu ile ilçelere ait harf grupları

KASTAMONU İLÇELERİNİN PLAKA KODLARI VE HARFLERİ

Abana: AB, AG, AJ, T

Merkez (Kastamonu vd): AC-AF, AH, AK-AZ, D, DA-DT, DV-DY, EA, EH-EL, FA, M, PA, PC, PF, PD, PE, PK, PN, PP, PR, PH, T, TT

Tosya: DU, DZ, EE, ER-EU, KA-KZ, M, T

İnebolu: EC, EN-EP, M, NA, T

Taşköprü: ED, EF, EV-EZ, LA-LZ, T, S

Cide: FC-FZ, M, T

Azdavay: G, M, RA-RZ, T

Küre: GA-GZ,

Araç: HA-HZ, M, T