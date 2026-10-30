Haberler Yaşam Haberleri 38 eğlence mekanı kapatılmıştı: Bölgede yıkım başladı!
Giriş Tarihi: 30.10.2026 09:36

38 eğlence mekanı kapatılmıştı: Bölgede yıkım başladı!

Ankara’nın tarihi ve simgesel noktalarından Çankırı Caddesi’nde, asayiş ve genel güvenliği tehdit eden yapılara karşı başlatılan operasyon yeni bir boyuta taşındı. Emniyetin fuhuş, uyuşturucu ve çocuk istismarı gibi ağır suçlara zemin hazırladığını tespit ettiği ve daha önce 38 eğlence mekânının kapatıldığı bölgede, güvenlik bakımından sakıncalı olduğu bildirilen binalar Altındağ Belediyesi ekipleri tarafından yıkıldı. I. TBMM Binası ve Hacı Bayram Veli Camii’nin yanı başında gerçekleşen ilk etap yıkımlarla 4 yapı ortadan kaldırılırken, başkentin protokol güzergahındaki tarihi dokuyu temizleme çalışmalarının süreceği belirtildi.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
TOLGA ÖZLÜ TOLGA ÖZLÜ Yaşam
38 eğlence mekanı kapatılmıştı: Bölgede yıkım başladı!
  • ABONE OL

Başkentin tarihi ve protokol güzergahı üzerinde yer alan Altındağ ilçesi Çankırı Caddesi'nde, genel güvenlik ve asayişi bozan yapılara yönelik adli ve idari süreçler hız kesmeden sürüyor. Ankara Valiliği ve İl Emniyet Müdürlüğü'nün resmi yazıları ve talepleri doğrultusunda harekete geçen Altındağ Belediyesi ekipleri, bölgedeki yıkım çalışmalarının startını verdi.

İLK ETAPTA 4 YAPI YIKILDI

Emniyet ve Valilik tarafından "genel güvenlik ve kamu düzeni bakımından sakıncalı" olduğu bildirilen binalara yönelik yürütülen çalışmalar kapsamda, bugün ilk etapta tespit edilen 4 yapının yıkımı gerçekleştirildi. Belediye yetkililerinden alınan bilgiye göre, sakıncalı durumdaki birkaç yapının daha önümüzdeki günlerde yıkılması planlanıyor.

SORUŞTURMA DOSYASINDA AĞIR İDDİALAR VE SOMUT DELİLLER

Ankara İl Emniyet Müdürü Maksut Yüksek'in göreve gelmesiyle birlikte öncelikli gündem maddelerinden biri haline gelen Çankırı Caddesi işletmelerine yönelik geniş kapsamlı incelemeler tamamlandı.

I. TBMM Binası'nın hemen yanı başında bulunan mekânlara yönelik yürütülen soruşturma dosyasında fuhuş, müstehcenlik, uyuşturucu ticareti ve çocuk istismarına zemin hazırlama gibi ağır iddialar yer alıyor. Emniyet birimlerinin yaptığı teknik ve fiziki takiplerde; reşit olmayan gençlerin yasa dışı faaliyetlere yönlendirildiği, işletmelerin ise "ücretli sosyal arkadaşlık hizmeti" maskesi altında istismar ve illegal organizasyonlara ortam sağladığı somut delillerle kayıt altına alındı.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.

TARİHİ DOKUYA VE BAŞKENTİN PRESTİJİNE KORUMA

I. TBMM Binası, Hacı Bayram Veli Camii, üniversiteler ve öğrenci yurtlarının çok yakınında yer alan mekânların kapatılması ve başlayan yıkım süreci, bölgedeki çevre ve görüntü kirliliğine de son verdi.

Esenboğa Havaalanı ile protokol güzergahı üzerinde yer alan tarihi Ulus bölgesindeki bu radikal değişim, hem bölge sakinleri hem de esnaf tarafından memnuniyetle karşılanıyor. Yetkililer, tarihi dokuyu ve toplum düzenini korumaya yönelik idari ve adli süreçlerin kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı.

Haber Girişi Serenay Korkusuz - Editör
#ANKARA #İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
38 eğlence mekanı kapatılmıştı: Bölgede yıkım başladı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA