38 eğlence mekanı kapatılmıştı: Bölgede yıkım başladı!

Esenboğa Havaalanı ile protokol güzergahı üzerinde yer alan tarihi Ulus bölgesindeki bu radikal değişim, hem bölge sakinleri hem de esnaf tarafından memnuniyetle karşılanıyor. Yetkililer, tarihi dokuyu ve toplum düzenini korumaya yönelik idari ve adli süreçlerin kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı.

Haber Girişi Serenay Korkusuz - Editör