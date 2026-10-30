38 eğlence mekanı kapatılmıştı: Bölgede yıkım başladı!

Başkentin tarihi ve protokol güzergahı üzerinde yer alan Altındağ ilçesi Çankırı Caddesi'nde, genel güvenlik ve asayişi bozan yapılara yönelik adli ve idari süreçler hız kesmeden sürüyor. Ankara Valiliği ve İl Emniyet Müdürlüğü'nün resmi yazıları ve talepleri doğrultusunda harekete geçen Altındağ Belediyesi ekipleri, bölgedeki yıkım çalışmalarının startını verdi.
İLK ETAPTA 4 YAPI YIKILDI
Emniyet ve Valilik tarafından "genel güvenlik ve kamu düzeni bakımından sakıncalı" olduğu bildirilen binalara yönelik yürütülen çalışmalar kapsamda, bugün ilk etapta tespit edilen 4 yapının yıkımı gerçekleştirildi. Belediye yetkililerinden alınan bilgiye göre, sakıncalı durumdaki birkaç yapının daha önümüzdeki günlerde yıkılması planlanıyor.
SORUŞTURMA DOSYASINDA AĞIR İDDİALAR VE SOMUT DELİLLER
Ankara İl Emniyet Müdürü Maksut Yüksek'in göreve gelmesiyle birlikte öncelikli gündem maddelerinden biri haline gelen Çankırı Caddesi işletmelerine yönelik geniş kapsamlı incelemeler tamamlandı.
I. TBMM Binası'nın hemen yanı başında bulunan mekânlara yönelik yürütülen soruşturma dosyasında fuhuş, müstehcenlik, uyuşturucu ticareti ve çocuk istismarına zemin hazırlama gibi ağır iddialar yer alıyor. Emniyet birimlerinin yaptığı teknik ve fiziki takiplerde; reşit olmayan gençlerin yasa dışı faaliyetlere yönlendirildiği, işletmelerin ise "ücretli sosyal arkadaşlık hizmeti" maskesi altında istismar ve illegal organizasyonlara ortam sağladığı somut delillerle kayıt altına alındı.
TARİHİ DOKUYA VE BAŞKENTİN PRESTİJİNE KORUMA
I. TBMM Binası, Hacı Bayram Veli Camii, üniversiteler ve öğrenci yurtlarının çok yakınında yer alan mekânların kapatılması ve başlayan yıkım süreci, bölgedeki çevre ve görüntü kirliliğine de son verdi.
Esenboğa Havaalanı ile protokol güzergahı üzerinde yer alan tarihi Ulus bölgesindeki bu radikal değişim, hem bölge sakinleri hem de esnaf tarafından memnuniyetle karşılanıyor. Yetkililer, tarihi dokuyu ve toplum düzenini korumaya yönelik idari ve adli süreçlerin kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı.