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Giriş Tarihi: 1.4.2025 14:51

4 gündür aranıyordu: 33 yaşındaki Hüseyin Keskin'den kahreden haber!

Bursa'da 4 gündür kayıp olarak aranan 33 yaşındaki Hüseyin Keskin'in cansız bedeni parkta bulundu.

İHA
4 gündür aranıyordu: 33 yaşındaki Hüseyin Keskin’den kahreden haber!

Edinilen bilgiye göre, İnegöl ilçesinde Mahmudiye Mahallesi Karaağaç Caddesi'ndeki bir parkta bir kişinin hareketsiz yattığını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin olay yerinde yaptığı kimlik tespitinde ölen kişinin, 4 gün önce evinden ayrıldıktan sonra kendisinden bir daha haber alınamayan Hüseyin Keskin olduğu belirlendi. Keskin'in cenazesi, savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm nedeninin tespiti için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

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4 gündür aranıyordu: 33 yaşındaki Hüseyin Keskin'den kahreden haber!
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