4 Kasım 2026 Şans Topu Sonuçları Açıklandı mı? MPİ Şans Topu Çekiliş Sonucu Bilet Sorgulama Ekranı

Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından düzenlenen Şans Topu çekilişi gündemde. Çarşamba akşamı şansını deneyen binlerce oyun sever, çekiliş saatinin gelmesiyle birlikte kazandıran 5+1 kombinasyonunu araştırıyor.
Şans Topu çekilişi, 4 Kasım 2026 Çarşamba akşamı saat 20:00 itibarıyla başlayacak. Kürelerin dönmesiyle birlikte çekilecek olan 5 ana numara ve 1 joker numara, şanslı ikramiye kazananlarını belirleyecek.
İşte, sorgulama ekranı:
Çekilişin tamamlanmasının hemen ardından sonuçlar sistem kayıtlarına işlenir. Kazanan numaralar ilan edilir edilmez Milli Piyango Online bilet sorgulama ekranı aktif hale getirilir. Biletinizin üzerindeki seri numarasını yazarak ya da oynadığınız kombinasyonları sisteme girerek ne kadar ikramiye kazandığınızı saniyeler içinde öğrenebilirsiniz.
Şans Topu Çekilişi Bilet Sorgulama Motoru için tıklayınız.
Şans Topu, iki ayrı sayı kümesi üzerinden oynanan popüler bir şans oyunudur. Birinci kümede 1 ile 34 arasındaki sayılardan 5 tane, ikinci kümede ise 1 ile 14 arasındaki sayılardan 1 tane seçilir.
İkramiye kazanma kategorileri ise şu şekildedir:
5+1 Bilen: Büyük ikramiyenin sahibi olur.
5 Bilen: İkinci büyük ikramiye kategorisinde yer alır.
4+1, 4, 3+1, 3, 2+1, 1+1 ve 0+1 Bilenler: Belirlenen oranlarda teselli ikramiyelerine hak kazanırlar.