4 Kasım 2026 Şans Topu Sonuçları Açıklandı mı? MPİ Şans Topu Çekiliş Sonucu Bilet Sorgulama Ekranı

ŞANS TOPU KURALLARI VE KAZANDIRAN İKRAMİYE KATEGORİLERİ

Şans Topu, iki ayrı sayı kümesi üzerinden oynanan popüler bir şans oyunudur. Birinci kümede 1 ile 34 arasındaki sayılardan 5 tane, ikinci kümede ise 1 ile 14 arasındaki sayılardan 1 tane seçilir.

İkramiye kazanma kategorileri ise şu şekildedir:

5+1 Bilen: Büyük ikramiyenin sahibi olur.

5 Bilen: İkinci büyük ikramiye kategorisinde yer alır.

4+1, 4, 3+1, 3, 2+1, 1+1 ve 0+1 Bilenler: Belirlenen oranlarda teselli ikramiyelerine hak kazanırlar.

Haber Girişi Hilal Aytaç - Editör