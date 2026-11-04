Haberler Yaşam Haberleri 4 Kasım 2026 Şans Topu Sonuçları Açıklandı mı? MPİ Şans Topu Çekiliş Sonucu Bilet Sorgulama Ekranı
Giriş Tarihi: 04.11.2026 17:43

4 Kasım 2026 Şans Topu Sonuçları Açıklandı mı? MPİ Şans Topu Çekiliş Sonucu Bilet Sorgulama Ekranı

4 Kasım 2026 Şans Topu sonuçları için heyecanlı bekleyiş başladı. Milli Piyango Online platformu üzerinden oynanan haftanın ilk Şans Topu çekilişinde büyük ikramiye tutarı merak konusu oldu. Noter huzurunda yapılacak çekilişin ardından kazandıran numaralar ve bilet sorgulama ekranı millipiyangoonline.com üzerinde erişime açılıyor.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
4 Kasım 2026 Şans Topu Sonuçları Açıklandı mı? MPİ Şans Topu Çekiliş Sonucu Bilet Sorgulama Ekranı
  • ABONE OL

Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından düzenlenen Şans Topu çekilişi gündemde. Çarşamba akşamı şansını deneyen binlerce oyun sever, çekiliş saatinin gelmesiyle birlikte kazandıran 5+1 kombinasyonunu araştırıyor.

4 KASIM ŞANS TOPU ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA?

Şans Topu çekilişi, 4 Kasım 2026 Çarşamba akşamı saat 20:00 itibarıyla başlayacak. Kürelerin dönmesiyle birlikte çekilecek olan 5 ana numara ve 1 joker numara, şanslı ikramiye kazananlarını belirleyecek.

İşte, sorgulama ekranı:

MİLLİ PİYANGO ONLİNE ŞANS TOPU SONUÇ SORGULAMA EKRANI

Çekilişin tamamlanmasının hemen ardından sonuçlar sistem kayıtlarına işlenir. Kazanan numaralar ilan edilir edilmez Milli Piyango Online bilet sorgulama ekranı aktif hale getirilir. Biletinizin üzerindeki seri numarasını yazarak ya da oynadığınız kombinasyonları sisteme girerek ne kadar ikramiye kazandığınızı saniyeler içinde öğrenebilirsiniz.

Şans Topu Çekilişi Bilet Sorgulama Motoru için tıklayınız.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.

ŞANS TOPU KURALLARI VE KAZANDIRAN İKRAMİYE KATEGORİLERİ

Şans Topu, iki ayrı sayı kümesi üzerinden oynanan popüler bir şans oyunudur. Birinci kümede 1 ile 34 arasındaki sayılardan 5 tane, ikinci kümede ise 1 ile 14 arasındaki sayılardan 1 tane seçilir.

İkramiye kazanma kategorileri ise şu şekildedir:

5+1 Bilen: Büyük ikramiyenin sahibi olur.

5 Bilen: İkinci büyük ikramiye kategorisinde yer alır.

4+1, 4, 3+1, 3, 2+1, 1+1 ve 0+1 Bilenler: Belirlenen oranlarda teselli ikramiyelerine hak kazanırlar.

Haber Girişi Hilal Aytaç - Editör

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
4 Kasım 2026 Şans Topu Sonuçları Açıklandı mı? MPİ Şans Topu Çekiliş Sonucu Bilet Sorgulama Ekranı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA