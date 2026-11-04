Haberler Yaşam Haberleri 4 Kasım TV yayın akışı: Bu akşam dizilerin yeni bölümleri yayınlanacak mı, hangi diziler var?
Giriş Tarihi: 04.11.2026 11:05 Son Güncelleme: 04.11.2026 11:06

4 Kasım TV yayın akışı: Bu akşam dizilerin yeni bölümleri yayınlanacak mı, hangi diziler var?

Haftanın üçüncü gününde televizyon ekranlarında yayınlanacak yapımlar belli oldu. Ancak dizi takipçilerinin en çok merak ettiği konu, 4 Kasım Çarşamba akşamı sevilen dizilerin yeni bölümlerinin yayınlanıp yayınlanmayacağı. Geçtiğimiz haftalarda yaşanan yayın değişikliklerinin ardından gözler kanalların güncel programlarına çevrildi. İşte 4 Kasım 4 Kasım TV yayın akışı...

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4 Kasım TV yayın akışı: Bu akşam dizilerin yeni bölümleri yayınlanacak mı, hangi diziler var?
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4 Kasım Çarşamba günü televizyon ekranlarında hangi yapımların izleyiciyle buluşacağı merak ediliyor. Geçtiğimiz haftadan bu yana yayın takviminde yaşanan değişikliklerin ardından dizi tutkunları, favori yapımlarının yeni bölümlerini bekliyor. İşte bu akşamın kanal kanal TV yayın akışı...

4 Kasım TV yayın akışı: Bu akşam dizilerin yeni bölümleri yayınlanacak mı, hangi diziler var?

ATV KANAL YAYIN AKIŞI
08.00 Kahvaltı Haberleri

10.00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 atv Gün Ortası

14:00 Güneşin Doğduğu Yer

16.00 Esra Eron'da

19.00 atv Ana Haber

20.00 Var Mısın Yok Musun

23.40 Altı Üstü İstanbul

4 Kasım TV yayın akışı: Bu akşam dizilerin yeni bölümleri yayınlanacak mı, hangi diziler var?

KANAL D YAYIN AKIŞI
07.00 Küçük Ağa

09.00 Neler Oluyor Hayatta

11.00 Yaprak Dökümü

13.45 Gelinim Mutfakta

16.45 Haysiyet

18.30 Kanal D Ana Haber

20.00 Uzak Şehir

23.15 41 Kere Maşallah

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
4 Kasım TV yayın akışı: Bu akşam dizilerin yeni bölümleri yayınlanacak mı, hangi diziler var?

SHOW TV KANAL YAYIN AKIŞI
06.00 Baba

09.00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

12.30 Buse Varol İle Gelin Evi

15.00 Bahar

18.25 Show Ana Haber

20.00 Sevdan Bir Ateş

00.15 Kızılcık Şerbeti

4 Kasım TV yayın akışı: Bu akşam dizilerin yeni bölümleri yayınlanacak mı, hangi diziler var?

STAR TV KANAL YAYIN AKIŞI
07.00 Aramızda Kalsın

08.30 Cansu Canan ile Bugün

10.00 Songül ve Uğur ile Sana Değer

13.45 Fazilet Hanım ve Kızları

15.00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

19.00 Star Haber

20.00 Kocan Kadar Konuş

22.15 Hazine

4 Kasım TV yayın akışı: Bu akşam dizilerin yeni bölümleri yayınlanacak mı, hangi diziler var?

TRT 1 KANAL YAYIN AKIŞI
07.30 Kalk Gidelim

10.30 Alişan ile Hayata Gülümse

13.15 Seksenler

14.25 Alparslan: Büyük Selçuklu

17.30 Lingo Türkiye

19.00 Ana Haber

20.00 Maç Önü

20.45 Fenerbahçe-Liverpool

23.00 Taşacak Bu Deniz/Tekrar

4 Kasım TV yayın akışı: Bu akşam dizilerin yeni bölümleri yayınlanacak mı, hangi diziler var?

TV8 KANAL YAYIN AKIŞI
07.15 Ebru ile 8'de Sağlık

08.30 Oynat Bakalım

09.00 Gel Konuşalım

12.00 MasterChef Türkiye

16.00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

20.00 MasterChef Türkiye

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4 Kasım TV yayın akışı: Bu akşam dizilerin yeni bölümleri yayınlanacak mı, hangi diziler var?
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