4. kattan düşen genç kız hayatını kaybetti

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Zonguldak'ın Devrek ilçesinde bir apartmanın 4. katında yaşayan genç kız aynı kattan düşerek hayatını kaybetti. Olay Devrek'in İsmetpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre olay saat 11.00 sıralarında E.G. (25) dördüncü kattan düştü. Düşme neticesinde ağır yaralanan E.G. için vatandaşlar tarafından 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aranarak yardım istendi. Olay yerine gelen ambulansla Devrek Devlet Hastanesi'ne kaldırılan ve burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan E.G.'in cesedi otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.