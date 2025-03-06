4. kattan düşen hamile kadın öldü

Sakarya'nın Adapazarı İlçesi Ankara Caddesi'nde meydana gelen kanlı olayda, Irak uyruklu 20 yaşındaki Aedah Habeeb Abed isimli 3 aylık hamile kadın gece saat 02.30 sırasında oturduğu binanın 4. katındaki dairesinin balkonundan aşağı düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan hamile kadın, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Polis ekipleri kadının düştüğü dairede inceleme yaptı. Kadının kocası ve 2 kişi gözaltına alınırken, sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler daha sonra Asayiş Şube Müdürlüğü'nde sorguya alındı. Polis olayın kaza mı, intihar mı, yoksa cinayet mi olduğunu araştırıyor.