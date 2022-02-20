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Giriş Tarihi: 21.2.2022

4 kez kalbi durdu, Kovid’i yendi, sıra SMA’ya geldi

Fatma GÖKSU Fatma GÖKSU
4 kez kalbi durdu, Kovid’i yendi, sıra SMA’ya geldi
GAZİANTEP'TE yaşayan Ayşe Tazeoğlu, 5 çocuk annesi... Küçük kızı 22 aylık Tuğçe Ebrar, 6 aylıkken omurilikte bulunan motor sinir hücrelerinin kaybından ötürü meydana gelen kas kaybı ve kas zayıflığına neden olan ölümcül SMA tip1 hastalığına yakalandı. Kızının Dubai'de tedavi olması için 2.3 milyon dolar gerektiğini, valilikten resmi izin aldıklarını söyleyen gözü yaşlı anne Tazeoğlu, şöyle konuştu: "Kızım ilk başta sağlıklı bebekler gibiydi. 6 aylık olduğunda SMA tip1 hastası olduğunu öğrendik. 4 defa kalbi durmasına rağmen hayata döndürüldü. Koronavirüse yakalanan kızım, 9 ay yoğun bakımda kaldı, oradan da kurtulmayı başardı. Tedavi için yaş sınırı var. Kampanyamızı tamamlamak için 2 ayımız kaldı. Eğer bu şansı kaçırırsak kilo sınırı olan bir tedavi var. Eğer o tedaviye mecbur kalırsak bu kez de tedavi olması için kilo alamaması gerekecek ve evladım aç kalacak."

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4 kez kalbi durdu, Kovid’i yendi, sıra SMA’ya geldi
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