4 kişinin öldüğü trafik kazasında kazaya karışan TIR’ın şoförü tutuklandı

Karabük Eskipazar Karayolu Organize Sanayi Kavşağında meydana gelen trafik kazasında aynı aileden 4 kişi yaşamını yitirirken, 1 kişi kişide ağır yaralanmışlardı. Kazaya karışan 28 yaşındaki Seyit Hamza Y. ise taksirle birden çok kişinin ölümüne sebep vermekten tutuklanarak Karabük T Tipi Cezaevine konuldu.

Olay 3 Nisan 2025 günü saat 17.30 sıralarında Karabük Eskipazar Kavşağı Organize sanayi Kavşağında meydana geldi. Organize Sanayi Bölgesinden gelen m A.U nun kullandığı özel araç kavşağa gireceği sırada Karabük istikametinden gelen Seyit Hamza Y.(28) nin kullandığı TIR ile çarpıştı. Çarpmanın etkisi ile araç orta refüje çıkarken araçta bulunan 35 yaşındaki Kübra Uluışık,, 24 Yaşındaki Berfin Uluışık. ve 44 yaşındaki Esra Uluışık olay yerinde yaşamını yitirirken, sürücü Aziz Uluışık (53) ve Feride Ululuışık(65) ağır yaralandı.

Yaralılar olay yerine gelen 112 Sağlık ekipleri tarafından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılırken, ağır yaralanan Sürücü Aziz Uluışık doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Öte yandan Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesinin yoğun bakım ünitesinde tedavi gören Feride Uluışık'ın ise hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi.

MAHKUM ZİYARETİNE GELMİŞLERDİ

Öte yandan Uluışık ailesinin Karabük Zobran köyünde bulunan T Tipi Karabük Kapalı cezaevinde tutuklu bulunan bir akrabasını ziyareti için İstanbul'dan geldikleri belirtilirken, cenazeleri Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi morgundan yakınları tarafından alınarak toprağa verilmek üzere Diyarbakır'a götürüldü. TIR sürücüsü 28 yaşındaki Seyit Hamza Y ise taksirle birden çok kişinin ölümüne sebep vermekten tutuklanarak Karabük T Tipi Cezaevine konuldu.