4 ton kokain böyle yakalandı

SABAH, İspanya ve Fransa güvenlik güçlerinin, 4 Ekim'de Atlas Okyanusu'nda Kanarya Adaları yakınlarında baskın düzenlediği Tanzanya bayraklı "RAS" adlı kargo gemisinin Türkiye'de başlayıp İspanya'da son bulan uyuşturucu sevkiyatının detaylarına ulaştı. Edinilen bilgilere göre; İstanbul'da 2 armatörün 2 yıl önce satın aldığı 71 metrelik kargo gemisi, Azerbaycanlı kaptan Rovshan Mammadov tarafından geçtiğimiz temmuz ayında Nijerya'dan Sierra Leone'ye kireç taşı taşınacağı belirtilerek kiralandı. Gereken resmi işlemlerin ardından gemi Tanzanya bayrağıyla geçen temmuz ayında İstanbul Kartal Limanı'ndan denize açıldı. Fas'ın Kazablanka Limanı'na uğrayıp yakıt alsa da ekonomik olmayan bir seyir izlemesi ve düzensiz manevralarla ilerlemesi dikkat çeken gemi, gemi trafik müfettişlerinin merceğine takıldı.Lizbon Uyuşturucu Kaçakçılığı Analiz ve Deniz Operasyonları Merkezi'nin (MAOC-N) takibe aldığı gemiye baskın düzenlenerek 4 ton kokain ele geçirilirken gemi kaptanı dâhil 2 Azerbaycan, 7 Türk, 1 Hollanda vatandaşı olmak üzere toplam 10 kişi gözaltına alındı. Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı'nın İspanyol Narkotik Polisi'yle yaptığı görüşmelerde, geminin hareketleri detaylı olarak incelendi. Yapılan analizler, ele geçirilen uyuşturucunun Güney Amerika ülkelerinden "hayalet" gemilerle (AIS sinyali olmayan gemiler) getirildiğini ve Atlas Okyanusu'nda Gine ya da Moritanya açıklarında RAS gemisine aktarıldığını gösteriyor.