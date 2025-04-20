4 yaşındaki çocuğun sigarayla olan görüntüleri tepki çekmişti: Çocuğun babası olayı anlattı!

Polis memurlarına dedim ki bana nikotin testi yapabilirsiniz, ben sigara kullanmıyorum. Eline sigarayı biz vermedik. Üç tane çocuğum var bir tane çocuğumda bile böyle bir olayla karşılaşmadım. Bu çocuk daha dört yaşında bir şeye aklı ermiyor, boş bulunup eline almış. Kalabalıkta dalgınlığımıza gelen bir şey. Eşim içeride ifade veriyor. Çocuğumuzun bu durumdan dolayı psikolojisi bozuldu."