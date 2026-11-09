4 yıldır aranan firari, babasının kafesinin tuvaletinde yakalandı

Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, kent genelinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürdü. Bu kapsamda yürütülen çalışmalar sırasında, uzun süredir firari olan bir hükümlünün izine ulaşıldı.

100'E YAKIN SUÇ KAYDI VAR

Ekiplerin yaptığı araştırmada, hırsızlık, tehdit ve dolandırıcılık suçlarından aranan A.A.'nın Akyurt ilçesinde bulunduğu belirlendi. Yaklaşık 100 suç kaydı olduğu öğrenilen şahsın, zaman zaman babasının işlettiği kafeye gittiği tespit edildi.

KAFENİN TUVALETİNDE SAKLANIRKEN YAKALANDI

Şahsın bulunduğu adresi belirleyen polis ekipleri, kafeye yönelik operasyon düzenledi. Operasyon sırasında kaçacak yer bulamayan A.A, babasının işlettiği kafenin tuvaletinde saklanırken yakalandı.

37 YIL 9 AY KESİNLEŞMİŞ HAPİS CEZASI BULUNUYOR

Yakalanan A.A'nın hırsızlık, tehdit ve dolandırıcılık suçlarından toplam 37 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu öğrenildi. Şahsın, 2022 yılından bu yana cezaevinden firari olduğu ve yaklaşık 4 yıldır arandığı belirtildi.