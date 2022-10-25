40 Nerenin Plakası? 40 Plaka Kodu Nerenin, Hangi İlin. Hangi Şehrimize Ait?

Ülkemizde araç plakaları her şehir için 01-81 sayıları arasında numaralandırılmış ve plakaların ilk hanesine konumlandırılmıştır. Çoğu zaman yurt içi yolculuklar sırasında görülen farklı araç plaka kodları vatandaşların dikkatini çeker. Bu kodlardan olan 40 plaka kodunun hangi ile ait olduğu vatandaşlarca merak edilenler arasında yerini alıyor. Peki, 40 plaka nerenin kodu? İşte 40 plaka kodunun ait olduğu şehir…
İlk iki rakam plakanın kayıtlı olduğu ili gösterirken öte yandan bu şehrin ilçeleri için de harf grupları bulunmaktadır. Örneğin 40 AC 001 plaka kodu aracın Kırşehir merkeze kayıtlı olduğunu göstermektedir. Bu ilimizde 2008 yılına ait verilere göre toplam 67 bin civarında plakalı taşıt bulunmaktadır. Bu rakam ise 22,5 milyonluk Türkiye motorlu araç sayısının yaklaşık binde 3'ü olarak nitelendirilebilir.
40 PLAKA HANGİ ŞEHİR PLAKASIDIR?
40 sayılı plaka kodu Kırşehir ilimize ait olmasıyla bilinmektedir. Araçların plakalarının ilk iki hanesinde yer alan bu rakamlar aracın kayıtlı olduğu ili göstermektedir. 40 kodlu plakalar da Kırşehir ilimizi temsil etmektedir.
KIRŞEHİR İLÇELERİNİN PLAKA KODLARI VE HARFLERİ
Merkez
40 AC 001-40 AZ 999
40 DA 001-40 DZ 999
40 EA 001-40 EZ 999
40 J 8001-40 J 9999
40 K 0001-40 K 9999
40 K 8001-40 K 9999
40 M 0001-40 M 4999
40 M 8001-40 M 9999
40 S 0001-40 S 4999
40 S 8001-40 S 9999
40 T 0001-40 T 4999
40 T 8000-40 T 9999
Kaman İlçesi
40 J 5000-40 J 5999
40 K 5000-40 K 5999
40 KA 001-40 KZ 999
40 M 5000-40 M 5999
40 S 5000-40 S 5999
40 T 5000-40 T 5999
Mucur İlçesi
40 J 6000-40 J 6999
40 K 6000-40 K 6999
40 LA 001-40 LB 999
40 M 6000-40 M 6999
40 S 6001-40 S 7000
40 T 6000-40 T 6999
Çiçekdağı İlçesi
40 J 7000-40 J 7999
40 K 7000-40 K 7999
40 M 7000-40 M 7999
40 NA 001-40 NZ 999
40 S 7000-40 S 7999
40 T 7000-40 T 7999