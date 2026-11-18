Dört katlı evin içi baştan sona yenilendi

Kapsamlı dönüşümün ardından yaklaşık 160 metrekarelik yaşam alanına sahip dört katlı bir ev ortaya çıktı. Yapıda iki yatak odası, çeşitli banyo alanları, mutfak, yemek bölümü ve salon bulunuyor. Ayrıca yaklaşık 30 metrekarelik garaj ve 18 metrekarelik özel bahçe de evin bölümleri arasında yer alıyor.