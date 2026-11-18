İtalya'nın Sicilya bölgesindeki tarihi yapıları yeniden hayata kazandırmayı amaçlayan 1 euroluk ev projesi, sıra dışı bir dönüşüm hikayesine sahne oldu. İç mimarlar, Castronovo di Sicilia kasabasında satın aldıkları eski yapıyı kapsamlı bir tadilattan geçirdi. Özgün mimari dokunun korunduğu yenileme çalışmasının ardından ev, yüksek bir bedelle satışa çıkarıldı.
İtalya'nın Sicilya bölgesinde yıllarca kaderine terk edilen eski bir yapı, iki Avustralyalı iç mimarın girişimiyle büyük bir değişim geçirdi. Castronovo di Sicilia kasabasında bulunan ev, ülkenin terk edilmiş tarihi yapılarını yeniden kullanıma kazandırmayı amaçlayan proje kapsamında yalnızca 1 euroya satın alındı.
Avustralya'da yayınlanan programın jüri üyeleri, İtalya'nın tarihi kasabalarında uygulanan 1 euroluk ev projesinden yararlanarak eski yapıyı satın aldı.
İkilinin satın aldığı ev, Sicilya'nın tarihi sokaklarıyla bilinen Castronovo di Sicilia kasabasında bulunuyordu. Ancak 1 euroluk sembolik satış bedeli, tadilatın ücretsiz olduğu anlamına gelmiyordu.
Yapılan incelemeler sonucunda evin yaklaşık yarısının yıkılması zorunlu hale geldi. İç mimarlar, ayakta kalan tarihi bölümleri koruyarak yapının güvenli ve kullanışlı bir yaşam alanına dönüşmesi için kapsamlı bir yeniden düzenleme gerçekleştirdi.
Yıkılan riskli bölümün yerine ise binanın ruhuna çok uygun yepyeni bir alan inşa edildi. Etrafı Akdeniz tarzı taş duvarlarla çevrili şık ve ferah bir açık bahçe ortaya çıkarıldı.
Yıllardır kullanılmayan yatak odaları da yenileme çalışmalarından payını aldı. Duvarlardaki eski kaplamalar kaldırılırken korunabilecek zemin döşemeleri ve mimari ayrıntılar onarıldı. Açık renkli yüzeyler, doğal ışık ve özenle seçilen mobilyalarla odalara daha ferah bir görünüm kazandırıldı.
Evin her köşesinde zanaatkarların izini taşıyan özel dokular tercih edildi. İç mekanda tamamen el yapımı fayanslar, bölgeye özgü Sicilya mermeri ve şık seramikler kullanıldı.
Kapsamlı dönüşümün ardından yaklaşık 160 metrekarelik yaşam alanına sahip dört katlı bir ev ortaya çıktı. Yapıda iki yatak odası, çeşitli banyo alanları, mutfak, yemek bölümü ve salon bulunuyor. Ayrıca yaklaşık 30 metrekarelik garaj ve 18 metrekarelik özel bahçe de evin bölümleri arasında yer alıyor.
Tamamen eşyalı ve oturmaya hazır hale getirilen bu 400 yıllık tarihi ev, büyük dönüşümün ardından yeni sahibini bekliyor. İki tasarımcı bu büyüleyici mülk için şimdi 195 bin euro istiyor.
Bir dönem kullanılmaz durumda olan ev, yenileme çalışmalarının ardından Sicilya mimarisinin izlerini taşıyan modern bir yaşam alanına dönüştürüldü. Taş duvarlar, restore edilen ahşap kirişler, el yapımı seramikler ve eski mobilyalar yapının geçmişini hatırlatırken yeni yaşam alanları eve farklı bir görünüm kazandırdı.
Tamamen mobilyalı olarak satışa sunulan tarihi yapı, mutfağından yatak odalarına, bahçesinden terasına kadar baştan aşağı düzenlendi. 40 yıl boyunca boş kalan evin geçirdiği değişim, terk edilmiş yapıların yeniden değerlendirildiğinde nasıl farklı yaşam alanlarına dönüşebileceğini gösteren örneklerden biri oldu.