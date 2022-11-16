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Giriş Tarihi: 17.11.2022

40’lı yaşlarda ‘merdiven testi’

GÜL KİREKLO GÜL KİREKLO
40’lı yaşlarda ‘merdiven testi’
Halsizlik, çabuk yorulma ve bitkinlik gibi durumlar, genelde 'kan değerlerindeki eksiklikler nedeniyle' diye yorumlansa da bu belirtiler kalp kapak hastalıklarının da habercisi olabiliyor. Kalp kapak hastalıklarının geç teşhis edilmesi ise tedaviyi zorlaştıracağı gibi ilerleyen durumlarda hayati risk de oluşturabiliyor. Bezmialem Vakıf Üniversitesi, Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Cengiz Köksal, "40 yaşlarında bir kişi normal tempoda 3-4 kat merdiven çıkabilir, yaşıtları ile aynı şekilde efor sarf eder ve bunu yaparken nefesi kesildiği için durmak zorunda kalmaz. Eğer 40'lı yaşlardaysanız ve 3-4 kat merdiven çıkarken veya efor sarf ederken yaşıtlarınızdan daha erken durmak zorunda kalıyor, nefesiniz daralıyor ve çarpıntınız oluyorsa, kalp kapağınızda problem olma ihtimali yüksektir" dedi. Prof. Dr. Köksal, "Mitral kapakta sorun tespit edilmesi halinde, sürekli doktor takibinde olunmalıdır. Her mitral kapak hastası ameliyat edilmez. Hastalık, yılda bir kez doktor kontrolü ve ilaç tedavisi ile kontrol altında da tutulabilir" dedi.

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40’lı yaşlarda ‘merdiven testi’
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