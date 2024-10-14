43 Amasra maden şehidimiz dualarla anıldı

Kazanın meydana geldiği Amasra Kuyu Başında düzenlenen ve hüznün hakim olduğu törene Bartın Valisi Dr. Nurtaç Arslan, AK Parti Bartın Milletvekili Yusuf Ziya Aldatmaz, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, Bartın belediye Başkanı Rıza Yalçınkaya, Amasra Kaymakamı Kadir Perçi, Bartın İl Emniyet Müdürü Ünsal Hayal, Bartın İl Jandarma Komutanı J. Kd. Alb. Mehmet Baykal, TTK Genel Müdürü Muharrem Kiraz, TTK Genel Müdür Yardımcısı Fazlı Uncu, Amasra Belediye Başkanı Recai Çakır, TTK Amasra Müessese Müdürü Batuhan Türkyaşar, AK Parti İl Başkanı Yaşar Arslan, Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkanı Hakan Yeşil, GMİS Genel Başkan Yardımcısı İsa Mutlu, GMİS Genel Mali Sekreteri Yalçın Yiğit, GMİS Genel Teşkilatlandırma ve Eğitim Sekreteri Tayfun Demir, GMİS'e bağlı Amasra, Karadon, Armutçuk, Kozlu, Üzülmez, Merkez Servisleri şubelerinin başkan ve yöneticileri, Maden Şehitleri Aileleri Derneği Başkanı Rıza Kılıçarslan, Bartın ve Amasra protokolü, siyasi partiler ile STK'ların temsilcileri, maden işçileri ve şehitlerin aileleri katıldı. Törende Amasra Maden Şehitleri Anıtı önünü 43 madenci bareti konuldu. Protokolün maden şehitliğine karanfiller bırakmasının ardından Kuran-ı Kerim tilavetini İl Müftüsü Ömer Keskin ile birlikte imamlar okudu. Tören okunan duaların ardından sona erdi.

YEŞİL; MADEN ŞEHİTLERİMİZİ RAHMETLE ANIYORUZ

GMİS Genel Başkanı Hakan Yeşil, "Bundan tam 2 yıl önce, 14 Ekim 2022 tarihinde Amasra Müessesemizde feci bir faciayla karşılaştık. Burada 43 kardeşimizi kaybettik, arkadaşlarımız şehit oldular. Rabbim böyle acıları bir daha yaşatmasın. Tabii bunun sebepleri var. Yargı süreci devam ediyor" diyerek şunları söyledi: "Bizler Genel Maden İşçileri Sendikası olarak yargı sürecini yakinen takip ediyoruz. Bu olayın aydınlanması ve faillerinin en ağır şekilde cezalandırılmaları konusunda biz de Sendika olarak takipçisiyiz. Bugün burada 43 maden şehidi kardeşimizi anmak için toplandık. 43 arkadaşımızı ve tüm maden şehitlerimizi saygıyla, şükranla, rahmetle anıyorum. Ailelerine sabırlar diliyorum" Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Yeşil, "Amasra Müessesesi önemli bir müessese. Kurumun yeniden üretime başlaması konusunda 2 yıldır yoğun bir çaba içinde arkadaşlarımız. Yakın zamanda da burada bir pano açılışı yapıldı. Amasra Müessesemiz bu kadar acı üzerine tekrar çalışma hayatına katkı vermeye devam edecek" dedi.