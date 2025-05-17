44 yıl sonra şehit sayıldı

Konya'nın Ereğli ilçesinde doğup büyüyen Celalettin Tan (22), askerlik görevini yerine getirmek üzere Aydın'a gitmişti. 18 Şubat 1981 tarihinde, terhisine 4 gün kala bir trafik kazası ihbarına giderken, içinde bulunduğu araç kaza yaptı. Kazada, Celalettin Tan ve yanındaki arkadaşı, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Tan'ın cenazesi, Ereğli ilçesi Gökçeyazı Mahallesi'nde toprağa verildi, ancak o dönemde resmi olarak şehitlik unvanı verilmedi. 44 yıl sonra, Celalettin Tan'ın yakınları, Konya Büyükşehir Belediyesi Şehit ve Gazi Hizmetleri Müdürlüğü'ne başvurdu ve Tan'a şehitlik verilmesi için müracaatta bulundu. Yapılan değerlendirmeler sonucunda, 44 yıl sonra Celalettin Tan, resmi olarak şehit kabul edildi. Tan'ın anne ve babasının hayatta olmadığı, ağabeyinin ise sağlık sorunları bulunduğu öğrenildi.