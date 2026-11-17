2019'un Ağustos ayında Florida'da yaşayan Jeff Perera, çalıştığı şirkette bölge başkan yardımcısıyken aniden işten çıkarıldı. Ailenin tüm planları bu beklenmedik gelişmeyle altüst oldu.
Çiftin yeni hayatlarında çözemedikleri tek bir günlük sorun vardı: İyi bir New York usulü bagel (simit benzeri hamur işi) yiyebilmek için 45 dakika araba sürmek zorundaydılar.
Danielle'in "Sen de evde yapmayı öğren" tavsiyesi üzerine Jeff mutfağa girdi. Hayatında sıfırdan hamur yoğurmamış olan adam, deneme yanılma yoluyla kendi tarifini geliştirmeye başladı.
Fırından çıkan sıcak bagel'ların kokusu kısa sürede mahalleye yayıldı. Komşular, henüz 3 ay önce bu işe başlayan Jeff'in kapısını çalarak ev yapımı ürünlerden satın almak istedi.
Artan talebe kayıtsız kalamayan Jeff'in ev mutfağından yaptığı satışlar kısa sürede 85 bin dolara ulaştı. Satış hacmi evden üretim için belirlenen yasal sınırları aşınca çift harekete geçme kararı aldı.
Kendi evlerini satarak tüm sermayelerini bu işe yatırdılar. Kickstarter kampanyasından da 22 bin dolar destek toplayan çift, 2021 yılında Florida'da ilk dükkanlarını açtı.
Ocak 2023'te Forbes'un "30 Yaş Altı 30" listesinde de yer alan yatırımcı Justin Wetherill, şirketin çoğunluk hissesini satın aldı. Bu hamle, markanın kaderini tamamen değiştiren kırılma noktası oldu.
Hızla büyüyen zincir, 13 eyalette toplam 44 şubeye ulaştı. 2026 sonu için 46 milyon dolar ciro hedefleyen şirket, 2027'de 100 şubeyi geçmeyi planlıyor.
Jeff ve Danielle, bu devasa büyümenin sırrını ticari hırsa değil, insanları mutlu etme isteğine bağlıyor. Her şeyin, eşine duyduğu sevgiyle yaptığı tek bir bagel ile başladığını vurguluyorlar.