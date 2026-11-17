İşin sırrı mı? Sadece eşini mutlu etmek istemişti

Jeff ve Danielle, bu devasa büyümenin sırrını ticari hırsa değil, insanları mutlu etme isteğine bağlıyor. Her şeyin, eşine duyduğu sevgiyle yaptığı tek bir bagel ile başladığını vurguluyorlar.