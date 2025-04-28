45 yıl hapsi isteniyordu 5 ayda serbest kaldı

Konya'da yaşayan Metin Ç. (43), geçen yıl arkadaş ortamında tanıştığı N.T. (41) ile görüşmeye başladı. Bir süre sonra N.T.'nin bir kadın arkadaşı, Metin Ç.'nin sabıkalı olduğunu ve cezaevinde yattığını söyledi. Bunun üzerine N.T., görüşmeyi bitirmeye karar verdi. Ancak bunu kabul etmeyen Metin Ç., N.T.'ye şiddet uygulamaya başladı. Rezil etmekle tehdit edip zorla buluşarak birçok kez cinsel saldırıda bulundu. Polise başvuran N.T., cinsel saldırıya ve şiddete uğradığını, ayrıca tehdit edildiğini belirterek, saldırganın attığı ve bu iddiaları kanıtlayan ses kayıtları ile mesajları da delil olarak sundu. Bunun üzerine gözaltına alınan Metin Ç. geçen 16 Ağustos'ta tutuklandı.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada ise hakkında "zincirleme nitelikli cinsel saldırı", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "kadına karşı basit yaralama", "zincirleme tehdit" ve "zincirleme hakaret" suçlarından 45 yıl 6 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

SADECE 5 AY TUTUKLU KALDI

Suçlamaları kabul etmeyen şüpheli 27 Ocak'taki ikinci duruşmada, "Üzerine atılan suçun vasfı, delil durumu, tutuklama tarihi, tutuklamanın beklenen amacına ulaşması ve suç vasfının değişme ihtimali" gerekçeleriyle, adli kontrol kararıyla tahliye edildi. Metin Ç. sadece 5 ay 11 gün tutuklu kalmış oldu.