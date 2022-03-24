Ankara Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tefecilik ve nitelikli dolandırıcılık suçu işleyen "İleriler" suç örgütünün 35 üyesine operasyon düzenleyerek çökermişti. İleriler suç örgütünün, yüksek faizle tefecilik yaparak 200 kişiyi borçlandırdığı ve ödeme yapamayan kişilere boş senet imzalatarak mal varlıklarına ipotek koydurduğu ortaya çıkmıştı. Tefeciliğin yanında kurdukları 13 paravan şirket üzerinden satın aldıkları yüksek kilometre araçların kilometrelerini düşürme yöntemiyle 211 aracın satışını yaptıkları tespit edilmişti.

450 vatandaşın hayatını kararttılar: 13 milyon vurgun yaptılar | Video

İleriler suç örgütünün tefecilik ve nitelikli dolandırıcılık yoluyla 450 vatandaşın hayatını nasıl kararttığının detaylarına SABAH ulaştı. Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, tefecilere yönelik analiz çalışmasında İleriler suç örgütünün faaliyetleri tespit etti. Mali polis çalışmalarını derinleştirdiğinde örgütün tefeciliğin yanında nitelikli dolandırıcılık suçuna da yöneldiğini tespit etti.

TEFECİLİĞE SERMAYE İÇİN YENİ YOL

Mali polis ilk incelemesinde Haydar İleriler liderliğinde oğlu iki kardeşi ve yeğeni ile birlikte suç örgütünü kurduklarını ve ihtiyacı olan vatandaşa yüksek faiz ile tefecilik yaptığını tespit etti. İleriler suç örgütü, satın aldıkları yüksek kilometreli araçların kilometresini düşürme yöntemiyle vatandaşa sattıkları buradan elde ettikleri geliri ise tefeye sermaye yaptı.

POLİSTEN 'BİRİ BİZİ GÖZETLİYOR'

Mali polis, TÜVTÜRK, Noterler Birliği ve araç alım satım sitesi ile yazışma yaparak HGS (Geçmiş Muayene Bilgisi) ve satılan araçların bilgilerini talep etti. Ardından aracı örgüte ilk satan kişi kaç kilometrede sattığı ve örgütten son alan kişinin kaç kilometreden alındığı bilgisi teyit edildi. Mali polis çalışmalarını 4 aşamada devam ederken ileriler suç örgütünü işlerini yürüttüğü oto galeri dükkanına kamera yerleştirdi. Kameradan habersiz olan örgüt, vatandaşları nasıl dolandırdıklarını konuşmalarında tek tek itiraf etti.

PARAVAN ŞİRKETLER 60 YAŞINDAKİ KİŞİ ÜZERİNE

İleriler suç örgütü, 13 paravan şirketi özellikle yakalansa bile ceza almayacağı düşündükleri 60 yaşındaki birinin üzerine yaptı. Dolandırıcılar araç alım satım sitesi üzerinde yüksek kilometreli araçları tespit etmelerinin ardından paravan şirketler adına açtıkları tek kullanımlık GSM hatlar ile araç sahiplerini arayarak anlaşma sağladı. Araç başına satış yapan elemanlar, anlaştıkları araçları kendi üzerine aldı. Dolandırıcılar alınan araçların önce plaka değişikliği ardından da kurdukları paravan şirketler üzerinden birbirine satış işlemi. Örgüt lideri ve yöneticiler, 'Şirketler bizim üzerimize değil, satışları biz yapmıyoruz. Hiçbir yerde adımız geçmiyor' şeklinde konuşma yaptıkları ortaya çıktı.

738 BİN KİLOMETRE TİCARİ ARACI 78 BİN'E İNDİRMİŞLER

Suç örgütü, ticariden bozma 738 bin kilometredeki aracı satıl almasının ardından kendi aralarında kaç kilometreye düşürüleceği tartışması yaşadı. Örgüt üyelerinden bazıları 200 bin bazıları 150 bin derken örgüt lideri son noktayı koyarak 78 bin'e düşürülmesi talimatı verdi.

OTO TAMİRCİSİNE 'BEYİNCİ' DEMİŞLER

Şifreli konuşan örgüt üyeleri kilometre düşürme işlemi yapan kişiye 'beyinci' diye hitap ettikleri belirlendi. Örgüt ile birlikte çalışan 4 oto tamircisinin kilometre düşürme işlemi yaptığı ortaya çıktı. Örgüt yöneticisinin yeni aldıkları aracı "Beyinci'ye" götürülmesi talimatı üzerine anlamayan çalışan 'aracın beyninde bir sıkıntı yok ağabey niye götürüyoruz' demesi üzerine tekrar anlaması için 'ibre bozulmuş onu tamir ettir' dediği ortaya çıktı. Dolandırıcılar, aracın eski durmaması için yıpranan direksiyon, vites topuzu ve döşemelerinde değişiklik ve tadilat yaptırdı. Satışa hazır olan araçların sahte hesaplarla araç alım satım sitesi üzerinden satışa sunuldu.

SATTIKLARI ARACI TEKRAR ALIP SATTILAR

Dolandırıcılardan araç alan bir vatandaş, aracın kilometresi ile oynandığını görmesi üzerine tekrar eski haline getirerek açıklamasıyla birlikte satış için ilana koydu. İlanda satışını yaptıkları aracı gören dolandırıcılar, araca tekrar müşteri olarak satın aldı. Oto tamircisinin yolunu tutan dolandırıcılar aracın tekrar kilometresini düşürerek tekrar çalış işlemi yaptıkları tespit edildi.

POLİSE ARAÇ SATMAKTAN VAZGEÇMİŞLER

Dolandırıcıların ilanın gören polis memuru aracı almak için iletişime geçti. Dolandırıcılar sohbet sırasında ne iş yaptığını sorması üzerine 'polis olduğu' aktardı. Dolandırıcılar bahane uydurarak telefonu kapattı. Kendi aralarında 'bu polismiş bize sıkıntı olur. Bir daha ararsa açmayın' dedikleri öğrenildi.

BURASI AĞLAMA DUVARIMI

Dolandırıcıların ağına düşerek yüksek kilometre araç alan kişiler gerçeği öğrendiklerinde tekrar iletişime geçerek paralarını istedi. Dolandırıcılar arayan kişilere 'bizim haberimiz yok, biz çalışanız' dedikleri bazılarına ise; 'burası ağlama duvarımı. Git başka yerde ağla" dedikleri öğrenildi.

OPERASYONDAN OĞLUNU KAÇIRMAYA ÇALIŞTI

Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 6 süren teknik ve fiziki takip sonrası, 200 polisin katılımıyla "İleriler" suç örgütünün 35 üyesine yönelik 40 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Örgüt lideri Haydar İleriler, araç satın almak için hızlı tren ile Eskişehir'e gideceği öğrenildi. Mali polis Ankara Garı'nda Haydar İleri'yi gözaltına alarak ev araması için ikametine getirdi. Ekipler, binanın anahtarını istediği sırada evin ziline basarak evdekilere haber verdi. Bina kapısının köşesine saklanan Haydar İleriler'in oğlu polis ekiplerinin dikkati üzerine yakalanarak gözaltına alındı.