47 yıllık husumet barışla sonuçlandı

Midyat ilçesinde 1976 yılında 1 kişinin hayatını kaybetmesi sonucu iki aile arasında başlayan ve 47 yıldır süren husumet, yaklaşık bin kişinin katıldığı barış yemeğiyle sonlandı. İlçeye bağlı Yeşilöz köyünde 47 yıl önce dağda hayvanlarını otlatan ve o zaman 13 yaşında olan Mehmet Alpsoy'un öldürülmesi sonucu, "Alpsoy" ve "Aykut" aileleri arasında husumet başladı. Kanaat önderleri ve bölgedeki saygın alimlerin girişimleri sonucu aralarındaki husumet giderilen aileler, köydeki taziye evinde bir araya geldi. Öğle saatlerinde gerçekleşen barış buluşmasında aralarında 47 yıldır husumet olan Alpsoy ve Aykut aile fertleri salavatlar eşliğinde kucaklaşarak barıştı. Barış programı nedeniyle mevlit okundu, dualar edildi. Daha sonra programa katılan davetlilere ve her iki ailenin fertlerine barış yemeği verildi. Programa, bölgenin saygın alimlerinden Mehmet Beşir Aksoy, Altıntaş Jandarma Karakol Komutanı Jandarma Astsubay Kıdemli Üst Çavuş Mehmet Ortak, kanaat önderleri Abdullah Taş, Mehmet Sat Çelebi, Mehmet Ata Çelebi, Belediye Başkan Adayı Seyfettin Alpsoy, sivil toplum kuruluşları temsilcileri, her iki aile fertleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Sağlanan barış ile ilgili konuşan İşadamı Seyfettin Alpsoy, barışma nedeniyle düzenlenen programa katılan tüm misafirlere teşekkür ederek, "Köyümüzde beş familya yaşıyor ve hepimiz de kardeşiz. Bütün köylülerimizden Allah razı olsun. Bu barış sürecinde hepsi bize destek oldular, hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Programımıza katılan tüm misafirlerimize de teşekkür ediyorum. Allah hepsinden razı olsun. Barışımız köyümüze ve şehrimize hayırlı olsun" dedi. Barış programına katılan bölgenin saygın alimlerinden Mehmet Beşir Aksoy da, "Allah Kuran'ı Kerimde 'sulhun, barışın hayır olduğunu' bize söylüyor. İnsanların birbirini sevmesi lazım. İnsanlar birbirini severse dünya güzelleşiyor. İnsan öldürmeyle, kavga ile bir yere varamaz. Bundan dolayı Allah bize 'barışta hayır vardır, kendi aranızda barışın, mümin kardeşinizi yalnız bırakmayın' diyor. Sulh, adaletti, nasihattir. Sulh İslam'ın kardeşliğidir, sulh Allah'ın emridir. Çok mutlu olduk bu iki ailenin barışmasından dolayı. Keşke herkes bu iki ailenin bu tutumunu örnek alsa ve barışsa" dedi.