470 gram doğdu hayata tutundu

Trabzon'un Arşin ilçesinde, Hatice ve Hasan Şimşek çiftinin ilk çocukları Gökdeniz, geçen yıl temmuzda erken doğum nedeniyle 470 gram dünyaya geldi.Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde entübe edilen bebek 117 günlük yenidoğan yoğun bakım ünitesinde tedavi edilerek, organlarının gelişmesi sağlandı. Ardından da taburcu oldu. 16 aylık olan Gökdeniz, sağlıklı bir şekilde büyümesini sürdürüyor. Bebeği 24 haftalıkken doğum yapan anne Hatice Şimşek (22), oğlunu 4 ay sonra da olsa kucağına alabildiği ve sağlığına kavuştuğu için çok mutlu olduğunu söyledi.Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin Yenidoğan uzmanı Dr. Handan Bezirganoğlu ise, "Acil doğum olduğu için öncesinden akciğerlerini geliştirecek tedavi almadan doğması gerekti. Aynı zamanda haftası ve ileri derecede düşük ağırlığı olması nedeniyle yaşama şansı sınırdaydı. Çoğu organ ve sistemleri gelişmeden doğduğu için hayatını ömür boyu etkileyecek sorunlarla yaşayabilirdi" dedi.