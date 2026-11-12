48 yakalama emri vardı: ‘Barış Boyun’ örgütünün yöneticisi Azerbaycan’da yakalandı!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, ulusal ve uluslararası alanda faaliyet gösteren, kamuoyunda "Barış Boyun Suç Örgütü" olarak bilinen yeni nesil silahlı suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturmada önemli bir gelişme yaşandı.
Örgütün yöneticisi konumunda olduğu belirtilen şüpheli Mehmet Recep Demir'in Azerbaycan'da yakalandı.
İADESİ İÇİN ADIM ATILDI
Demir'in yakalanmasının ardından Türkiye'ye iadesi için adli süreç başlatıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Azerbaycan adli makamlarına şüphelinin iadesini talep eden bir iade talepnamesi düzenlendi.