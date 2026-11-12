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Giriş Tarihi: 12.11.2026 18:28 Son Güncelleme: 12.11.2026 18:44

48 yakalama emri vardı: ‘Barış Boyun’ örgütünün yöneticisi Azerbaycan’da yakalandı!

Barış Boyun suç örgütüne yönelik soruşturmada, hakkında 48 yakalama emri bulunan Mehmet Recep Demir’in Azerbaycan’da yakalandığı ortaya çıktı. Örgütün yöneticisi konumunda olduğu belirtilen Demir, “kanunsuz sınır geçme” suçundan tutuklanırken İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Türkiye’ye iadesi için talepname düzenledi.

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Deniz YUSUFOĞLU Deniz YUSUFOĞLU Yaşam
48 yakalama emri vardı: ‘Barış Boyun’ örgütünün yöneticisi Azerbaycan’da yakalandı!
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, ulusal ve uluslararası alanda faaliyet gösteren, kamuoyunda "Barış Boyun Suç Örgütü" olarak bilinen yeni nesil silahlı suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturmada önemli bir gelişme yaşandı.

Örgütün yöneticisi konumunda olduğu belirtilen şüpheli Mehmet Recep Demir'in Azerbaycan'da yakalandı.

48 YAKALAMA EMRİYLE ARANIYORDU

Hakkında halihazırda 48 yakalama emri bulunan Demir'in, Azerbaycan Ceza Kanunu'nun 318.2. maddesi kapsamında "kanunsuz sınır geçme" suçundan tutuklandığı belirtildi.

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İADESİ İÇİN ADIM ATILDI

Demir'in yakalanmasının ardından Türkiye'ye iadesi için adli süreç başlatıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Azerbaycan adli makamlarına şüphelinin iadesini talep eden bir iade talepnamesi düzenlendi.

#TÜRKİYE #AZERBAYCAN #İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI

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