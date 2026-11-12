48 yakalama emri vardı: ‘Barış Boyun’ örgütünün yöneticisi Azerbaycan’da yakalandı!

İADESİ İÇİN ADIM ATILDI

Demir'in yakalanmasının ardından Türkiye'ye iadesi için adli süreç başlatıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Azerbaycan adli makamlarına şüphelinin iadesini talep eden bir iade talepnamesi düzenlendi.