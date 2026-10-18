5 adımı uygulayın soğuk algınlığından korunun

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Bağışıklık sistemini güçlendirmek ve soğuk algınlığından korunmak, bilimsel verilere dayandırılan işte 5 uzman tavsiyesi:Sabun ve su, virüslerin yayılmasını azaltır.Özellikle yıkanmamış ellerle göz, burun ve ağza dokunmaktan kaçının.Kapalı alanlarda temiz hava dolaşımını artırın.Düzenli uyku, bağışıklık sisteminin işleyişini destekler.C vitamini içeren meyve ve sebzeler tüketin.