5 adımı uygulayın soğuk algınlığından korunun

Bağışıklık sistemini güçlendirmek ve soğuk algınlığından korunmak, bilimsel verilere dayandırılan işte 5 uzman tavsiyesi:
Ellerinizi yıkayın:
Sabun ve su, virüslerin yayılmasını azaltır.
Yüzünüze dokunmayın:
Özellikle yıkanmamış ellerle göz, burun ve ağza dokunmaktan kaçının.
Ortamı havalandırın:
Kapalı alanlarda temiz hava dolaşımını artırın.
Yeterli uyuyun:
Düzenli uyku, bağışıklık sisteminin işleyişini destekler.
Dengeli beslenin:
C vitamini içeren meyve ve sebzeler tüketin.
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Mete Efendioğlu - Editör