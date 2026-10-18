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Giriş Tarihi: 18.10.2026

5 adımı uygulayın soğuk algınlığından korunun

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5 adımı uygulayın soğuk algınlığından korunun
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Bağışıklık sistemini güçlendirmek ve soğuk algınlığından korunmak, bilimsel verilere dayandırılan işte 5 uzman tavsiyesi:
Ellerinizi yıkayın: Sabun ve su, virüslerin yayılmasını azaltır.
Yüzünüze dokunmayın: Özellikle yıkanmamış ellerle göz, burun ve ağza dokunmaktan kaçının.
Ortamı havalandırın: Kapalı alanlarda temiz hava dolaşımını artırın.
Yeterli uyuyun: Düzenli uyku, bağışıklık sisteminin işleyişini destekler.
Dengeli beslenin: C vitamini içeren meyve ve sebzeler tüketin.
Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör
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