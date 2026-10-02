5. Bağcılar Kitap Fuarı kitapseverlere kapılarını açtı

Bağcılar Belediyesi tarafından düzenlenen BKF'26, kitapseverlere kapılarını açtı. Bağcılar Meydanı'nda gerçekleştirilen 5. Bağcılar Kitap Fuarı'nın açılış programına Bağcılar Kaymakamı Abdullah Uçgun, Bağcılar Belediye Başkanı Yasin Yıldız, AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, yazar Tarık Tufan, çok sayıda vatandaş ve çocuk katıldı. Fuara vatandaşların ilgisi büyük oldu. Fuarda ayrıca çocuklara ve gençlere yönelik çeşitli etkinlikler, atölyeler ve bilgi yarışmaları düzenleneceği öğrenildi.

"FUARIMIZI İSTANBUL'UN DÖRT BİR YANINDAN KİTAPSEVERLER ZİYARET EDİYOR"

Açılışta konuşan bir konuşma yapan Bağcılar Belediye Başkanı Yasin Yıldız, 5'inci kez kurulduğunu belirterek tüm İstanbulluları BKF'ye davet etti. Yıldız, "Bu kitap fuarı 2022 Eylül ayında ilk Abdullah Başkanımız tarafından kurulmuştu. Bugün 5'incisini gerçekleştiriyoruz. Bu işin misyon ve vizyonunu ortaya çıkaran başta başkanımızdır. Biz de ondan aldığımız emaneti bu zamanlara kadar getirmeyi başardık. Kitap fuarımız 2-11 Ekim arasında gerçekleştirilecek. 57 yayın evi ve yazarlarımız, hocalarımızın söyleşileriyle birlikte haftaya Pazar günü kapanışını gerçekleştireceğiz" dedi.

TANINMIŞ İSİMLER FUARDA VATANDAŞLARLA BULUŞACAK

10 gün boyunca devam edecek fuarda Nurullah Genç, Hayati İnanç, Saliha Erdim, Turgay Güler, Gamze Özçelik ve eşi Reshad Strik'in de aralarında bulunduğu çok sayıda tanınmış isim ziyaretçilerle bir araya gelecek.

"YOĞUN KATILIMLA BAŞLAYAN FUAR KİTAPSEVERLER İÇİN BÜYÜK BİR NİMETTİR"

Çocuk Edebiyatı üzerine kitaplar yazan Seda Bayrak Durgut, fuarların kendileri için büyük nimet olduğundan bahsederek, "Yoğun bir katılımla başladık, başkanımız Yasin Yıldız standımızı ziyaret etti. Çocukları için imzalı kitap vermek nasip oldu. Ben yaklaşık 10 yıldır çocuk edebiyatı ile ilgileniyorum. Okul öncesi, ilkokul ve ortaokul grubuna hitap eden kitaplar yazıyorum. Fuarlarda bu şekilde çocuklarla bir araya geliyoruz. Fuarlar bizim için çok büyük bir nimet" dedi. Fuarı ziyaret eden Ömer Bayram isimli vatandaş ise, " İlk gün olmasına rağmen gerçekten güzel bir atmosfer mevcut. İnsanlara kitap okumayı aşılayabilmek ve bunu fuarlarla bağdaştırabilmek çok güzel" şeklinde konuştu.

Haber Girişi Uğur Birdal - Editör