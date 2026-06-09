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Giriş Tarihi: 9.06.2026

5 çocuk annesi bodrumda öldü

MUSA DÜZENCİ MUSA DÜZENCİ
5 çocuk annesi bodrumda öldü
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Hakkari'de Bağlar Mahallesi'ndeki afet konutlarında 4 katlı bir binada oturan 5 çocuk sahibi Hamide Çiftçi (43) ve eşi Lezgin Çiftçi'den haber alamayan yakınları önceki gün kayıp ihbarında bulundu. İhbarla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgede arama çalışması başlatan polis ekipleri, yaşadıkları binanın bodrum katında Hamide Çiftçi'nin cansız bedenine ulaştı. Hamide Çiftçi'nin cenazesi morga kaldırıldı. Olaya ilişkin soruşturma başlatılırken, Lezgin Çiftçi'yi arama çalışmaları sürüyor. Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.

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5 çocuk annesi bodrumda öldü
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