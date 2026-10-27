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Giriş Tarihi: 27.10.2026 21:41

5 ilde TOKİ başvuru dolandırıcılığı operasyonu: 8 kişi gözaltında!

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığınca, TOKİ başvuruları için kurulan sahte internet siteleri üzerinden vatandaşları dolandırdıkları değerlendirilen şahıslara yönelik 5 ilde operasyon düzenlendi. 8 kişi gözaltına alınırken, soruşturmanın çok yönlü ve titizlikle sürdürüldüğü kaydedildi.

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AA
5 ilde TOKİ başvuru dolandırıcılığı operasyonu: 8 kişi gözaltında!
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Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, TOKİ'ye başvurmak isteyen vatandaşların sahte internet siteleri aracılığıyla dolandırılması üzerine Sahtecilik, Dolandırıcılık ve Bilişim Suçları Soruşturma Bürosunca soruşturma başlatıldı. Soruşturmada, "bilişim sistemlerinin araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçunu işledikleri değerlendirilen 8 şüpheli, Ankara, İstanbul, Kocaeli, Manisa ve Mersin'de gözaltına alındı. Açıklamada, soruşturmanın çok yönlü ve titizlikle sürdürüldüğü kaydedildi.

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5 ilde TOKİ başvuru dolandırıcılığı operasyonu: 8 kişi gözaltında!
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